Ексзаступника глави ОП Смирнова додатково підозрюють в отриманні $100 тис. хабаря, - ЗМІ

Антикорупційні органи підозрюють колишнього заступника глави ОП Андрія Смирнова у хабарі в $100 тис.

Про це пише видання "Наші Гроші", передає Цензор.НЕТ.

"Сенсаційний поворот у корупційній справі колишнього замголови Офісу президента! Андрія Смирнова запідозрили ще й в хабарі за рішашки в АМКУ з людьми Зеленських.

Сьогодні в суді САП і НАБУ озвучили матеріали справи, з яких відомо таке. Взимку 2021 року в Арицизі Одеської області збирались побудувати спортмайданчик за 40 млн грн. Фірма місцевого забудовника Ігоря Чернишева програла тендер і звернулась до Смирнова з пропозицією побудувати йому будиночок на узбережжі Чорного моря за $100 тисяч. Той у відповідь порадив оскаржити рішення по цьому тендеру в АМКУ, який тоді очолювала подруга родини Зеленських Ольга Піщанська (її сестра управляла італійської віллою президентської чоти). І необхідне рішення прийняла тендерна колегія АМКУ під керівництвом Ірини Копайгори, доньки криворізького професора, що в юності викладав науку Зеленському", - йдеться в повідомленні.

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Журналісти зазначають, що йдеться про "хабарі в вищому керівництві країни.".

"Ще ніколи справи НАБУ і САП не лягали так близько до Зеленського. Тому, враховуючи те, що Андрій Смирнов є носієм дуже чутливої інформації щодо Зеленського та його оточення, подальша історія може стати дуже гарячою. Занадто багатьом невигідно, щоб Смирнов пішов на угоду зі слідством і почав розповідати те, що він знає, в обмін на пом’якшення покарання. Тому можуть ввімкнутись найпотужніші важелі впливу, які захочуть якимось чином розвалити справу в Вищому антикорсуді.

Судовий розгляд хабарницької справи продовжать 30 квітня", - додали там.

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