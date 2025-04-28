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Новини
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Ексзаступника глави ОП Смирнова додатково підозрюють в отриманні $100 тис. хабаря, - ЗМІ

Андрія Смирнова підозрюють у вимаганні 100 тисяч доларів

Антикорупційні органи підозрюють колишнього заступника глави ОП Андрія Смирнова у хабарі в $100 тис.

Про це пише видання "Наші Гроші", передає Цензор.НЕТ.

"Сенсаційний поворот у корупційній справі колишнього замголови Офісу президента! Андрія Смирнова запідозрили ще й в хабарі за рішашки в АМКУ з людьми Зеленських.

Сьогодні в суді САП і НАБУ озвучили матеріали справи, з яких відомо таке. Взимку 2021 року в Арицизі Одеської області збирались побудувати спортмайданчик за 40 млн грн. Фірма місцевого забудовника Ігоря Чернишева програла тендер і звернулась до Смирнова з пропозицією побудувати йому будиночок на узбережжі Чорного моря за $100 тисяч. Той у відповідь порадив оскаржити рішення по цьому тендеру в АМКУ, який тоді очолювала подруга родини Зеленських Ольга Піщанська (її сестра управляла італійської віллою президентської чоти). І необхідне рішення прийняла тендерна колегія АМКУ під керівництвом Ірини Копайгори, доньки криворізького професора, що в юності викладав науку Зеленському", - йдеться в повідомленні.

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Журналісти зазначають, що йдеться про "хабарі в вищому керівництві країни.".

"Ще ніколи справи НАБУ і САП не лягали так близько до Зеленського. Тому, враховуючи те, що Андрій Смирнов є носієм дуже чутливої інформації щодо Зеленського та його оточення, подальша історія може стати дуже гарячою. Занадто багатьом невигідно, щоб Смирнов пішов на угоду зі слідством і почав розповідати те, що він знає, в обмін на пом’якшення покарання. Тому можуть ввімкнутись найпотужніші важелі впливу, які захочуть якимось чином розвалити справу в Вищому антикорсуді.

Судовий розгляд хабарницької справи продовжать 30 квітня", - додали там.

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Андрія Смирнова підозрюють у вимаганні 100 тисяч доларів

Автор: 

НАБУ (5068) хабар (4705) Антимонопольний комітет (1766) Смирнов Андрій (61)


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Корупція була злочином при попередниках, а зараз- це норма життя чиновника.
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28.04.2025 11:52 Відповісти
Мабуть для Татарова брал
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28.04.2025 11:58 Відповісти
Слуги у...дода це дно клазета
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28.04.2025 11:58 Відповісти
там дна геть нема
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28.04.2025 11:59 Відповісти
да горіть вічно у пеклі зельоні гниди

сама страшна біда України - ТОТАЛЬНА КОРУПЦІЯ яку зельоні гниди довели до абсолюта
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28.04.2025 12:01 Відповісти
На фото таке мурло, що "одного погляду достатньо, щоб зрозуміти, що він сволота" (с) Майстер і Маргарита.
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28.04.2025 12:09 Відповісти
 
 