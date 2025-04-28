Украина готовит "план Б" на случай провала мирного соглашения с Россией, - BILD

Украина резко развивает оборонную промышленность, чтобы обеспечить себе защиту в случае полного прекращения военной помощи от США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание BILD.

В частности, отмечает издание, Украина нарастила производство ударных дронов-камикадзе: с 600 тысяч штук в 2023-м до 1,5 миллиона в прошлом году, а к концу 2025-го должна дотянуть до трех миллионов. На поле боя это уже ощущается: если два года назад дроны отвечали примерно за треть российских потерь, то сейчас - за три четверти.

Не отстает и тяжелая артиллерия. Еще в 2022 году Украина вообще не делала собственных гаубиц, а теперь ежемесячно сходит с конвейера двадцать самоходных гаубиц "Богдан", часть 155-мм снарядов к ним тоже собирают в Украине.

"Сейчас мы не имеем проблем с боеприпасами", - заявил украинский офицер-артиллерист, признав, что зависимость от снарядов из Германии и Франции все еще велика.

Главной проблемой украинской армии остаются люди, отмечает издание. Сотни тысяч людей уже с оружием, а чтобы набрать новых добровольцев 18-24 лет, Минобороны Украины удвоило оклады новобранцев. Они получат примерно вдвое больше, чем зарабатывают те, кто был призван в армию ранее в рамках мобилизации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания увеличивает производство взрывчатки и 155-мм снарядов, - The Times