Украина готовит "план Б" на случай провала мирного соглашения с Россией, - BILD
Украина резко развивает оборонную промышленность, чтобы обеспечить себе защиту в случае полного прекращения военной помощи от США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание BILD.
В частности, отмечает издание, Украина нарастила производство ударных дронов-камикадзе: с 600 тысяч штук в 2023-м до 1,5 миллиона в прошлом году, а к концу 2025-го должна дотянуть до трех миллионов. На поле боя это уже ощущается: если два года назад дроны отвечали примерно за треть российских потерь, то сейчас - за три четверти.
Не отстает и тяжелая артиллерия. Еще в 2022 году Украина вообще не делала собственных гаубиц, а теперь ежемесячно сходит с конвейера двадцать самоходных гаубиц "Богдан", часть 155-мм снарядов к ним тоже собирают в Украине.
"Сейчас мы не имеем проблем с боеприпасами", - заявил украинский офицер-артиллерист, признав, что зависимость от снарядов из Германии и Франции все еще велика.
Главной проблемой украинской армии остаются люди, отмечает издание. Сотни тысяч людей уже с оружием, а чтобы набрать новых добровольцев 18-24 лет, Минобороны Украины удвоило оклады новобранцев. Они получат примерно вдвое больше, чем зарабатывают те, кто был призван в армию ранее в рамках мобилизации.
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Навіть тяжко згадати який козирі ще у трампа залишилися...
Головне, щоби в нього був план,щоб його обговорювали-розжовували,а здатність до реалізації-діло десяте.
Безпекові угоди з десятками держав,сторічна з Британією,формула миру,план перемоги,ще якісь там віртуальні,що сам чорт не розбереться.
зе!шоблє, піздець, миттєво.
план б, це надалі тягнути час і триматися при владі, та шукати країну, куди можна сховатися.
пар і буркіна фасо відмовили. може парагвай?
Якщо це про Зеленського і його "команду" вороватих зелених недоносків - то вони можуть готувати тільки план Г або Ж.
рузкіє візмовляються приймати капітуляцію, хочуть саме знищення.
План Б - ****, треба чинити опір
Безумство орди тупо змушує українця перестати робити хєрню і боротись за своє. Вперше в історії одна сторона не приймає капітуляції а йде тупо до кінця, а інша не знає вже як вивернутись щоб здатись.