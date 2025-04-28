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Новости Производство украинского оборудования для ВСУ Развитие производства дронов в Украине
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Украина готовит "план Б" на случай провала мирного соглашения с Россией, - BILD

Украина производит почти 20 САУ

Украина резко развивает оборонную промышленность, чтобы обеспечить себе защиту в случае полного прекращения военной помощи от США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание BILD.

В частности, отмечает издание, Украина нарастила производство ударных дронов-камикадзе: с 600 тысяч штук в 2023-м до 1,5 миллиона в прошлом году, а к концу 2025-го должна дотянуть до трех миллионов. На поле боя это уже ощущается: если два года назад дроны отвечали примерно за треть российских потерь, то сейчас - за три четверти.

Не отстает и тяжелая артиллерия. Еще в 2022 году Украина вообще не делала собственных гаубиц, а теперь ежемесячно сходит с конвейера двадцать самоходных гаубиц "Богдан", часть 155-мм снарядов к ним тоже собирают в Украине.

"Сейчас мы не имеем проблем с боеприпасами", - заявил украинский офицер-артиллерист, признав, что зависимость от снарядов из Германии и Франции все еще велика.

Главной проблемой украинской армии остаются люди, отмечает издание. Сотни тысяч людей уже с оружием, а чтобы набрать новых добровольцев 18-24 лет, Минобороны Украины удвоило оклады новобранцев. Они получат примерно вдвое больше, чем зарабатывают те, кто был призван в армию ранее в рамках мобилизации.

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Автор: 

производство (466) Украина (44953) война в Украине (3953)


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Топ комментарии
+9
Скільки тих вже планів у зе було?
Головне, щоби в нього був план,щоб його обговорювали-розжовували,а здатність до реалізації-діло десяте.
Безпекові угоди з десятками держав,сторічна з Британією,формула миру,план перемоги,ще якісь там віртуальні,що сам чорт не розбереться.
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28.04.2025 13:32
+7
Нормальна новина - Україна воює , виробляє зброю , готується ... але тролякам все одно треба і тут "зраду" знайти ...
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28.04.2025 13:26
+5
А мені "подобається" як оці мегапотужні пАмощьнікі брешуть й плюють в обличчя українцям. План А, потім план Б, потім план Зет і так без кінця й краю. Насправді жодного плану ! Всі вони дивляться у рот Трампу! І рахують бабло, ЯКЕ ВОНИ ВТРАТИЛИ за дешевий базар Лідора в Овальному кабінеті. Ось їх простий, але надпотужний план - дай бабло Трамп, а ми поділимо його "правильно". єто мнє, єто снова мнє, а єто, що залишилось - ЗСУ. Трясця, так нічого не залишилось !
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28.04.2025 13:23
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А мені "подобається" як оці мегапотужні пАмощьнікі брешуть й плюють в обличчя українцям. План А, потім план Б, потім план Зет і так без кінця й краю. Насправді жодного плану ! Всі вони дивляться у рот Трампу! І рахують бабло, ЯКЕ ВОНИ ВТРАТИЛИ за дешевий базар Лідора в Овальному кабінеті. Ось їх простий, але надпотужний план - дай бабло Трамп, а ми поділимо його "правильно". єто мнє, єто снова мнє, а єто, що залишилось - ЗСУ. Трясця, так нічого не залишилось !
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28.04.2025 13:23 Ответить
про плани згоден, а про овальний кабінет - ви дійсно хотіли, щоб Зеленський підписав договір на "повернення" 300 млрд баксів з бюджету України + 4% річних (чи 450 млрд... не пам'ятаю)? він вів себе на зустрічі абсолютно адекватно (як не дивно), на відміну від Трампа і Венса.
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28.04.2025 14:47 Ответить
Я жодним словом "про копалини чи повернення боргів". І навіть про суперечку, якої, на мій погляд, не було. Я про "протягнуту руку зєлєнскаво", на яку так жадібно дивився мегапотужний памочьнік дЄрмак. Мені не шкода, що в ту "руку" насрав Венс. А "гарантії зєлєнськаво" - це звичайна ширма негідника, який не гребує коштами ЗСУ для збагачення.
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28.04.2025 14:58 Ответить
мастера заголовков, то есть если мирный договор состоится, Украине не нужны будут дроны артилерия и можно переходить на закупки асфальта. Раша то никуда не денется не зависимо будет/не будет перемирия. Как и с обратной стороны большие бюджеты оборонки путлера не говорят ни очем, даже если завтра война закончится он будет еще кучу лет восстанавливать бронетехнику и тп что потратил и трать на это огромные бабки
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28.04.2025 13:23 Ответить
Нормальна новина - Україна воює , виробляє зброю , готується ... але тролякам все одно треба і тут "зраду" знайти ...
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28.04.2025 13:26 Ответить
Трампон знає що без США Україна вистоїть - тому перестав лякати припиненням військової допомоги - цей самий козирний козир уже не в трампа.
Навіть тяжко згадати який козирі ще у трампа залишилися...
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28.04.2025 13:45 Ответить
Якщо браковані снаряди й міни й далі будуть, то оцим зєлєнскім ідіотам ні людей, ні грошей, ні територій НЕ ВИСТАЧИТЬ ! Проте планів буде на всі підручники з історії .... зєлєнськаво правлєнія.
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28.04.2025 13:29 Ответить
різко розвивати оборонну промисловість треба було 6 років назад
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28.04.2025 13:31 Ответить
Скільки тих вже планів у зе було?
Головне, щоби в нього був план,щоб його обговорювали-розжовували,а здатність до реалізації-діло десяте.
Безпекові угоди з десятками держав,сторічна з Британією,формула миру,план перемоги,ще якісь там віртуальні,що сам чорт не розбереться.
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28.04.2025 13:32 Ответить
Зе-братва знає про що мова. "План А" - це з Чуйської долини, "План Б" з Афганістану і Пакістану, "План В" - власного виробництва, і далі по списку.
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28.04.2025 13:41 Ответить
Балістика по Москві може нормально так налякати *****. Тому у нас її немає. Чмоня предпочітаєт выпрашивать и требовать.
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28.04.2025 13:33 Ответить
Це не план Б, це той самий план - оборонятися поки є змога та люди
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28.04.2025 13:33 Ответить
мирна угода, це капітуляція!
зе!шоблє, піздець, миттєво.
план б, це надалі тягнути час і триматися при владі, та шукати країну, куди можна сховатися.
пар і буркіна фасо відмовили. може парагвай?
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28.04.2025 13:33 Ответить
Срати на план А, план Б не допустити виборів
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28.04.2025 13:35 Ответить
Раніше в Україні була мабуть після СРСР найсильніша впк, але її бездарно похерили хапуги і дефективні менеджери.
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28.04.2025 13:36 Ответить
Україна готує "план Б"

Якщо це про Зеленського і його "команду" вороватих зелених недоносків - то вони можуть готувати тільки план Г або Ж.
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28.04.2025 13:39 Ответить
У Зекоманды все есть план, только они никогда не сбываются. Пороблено.
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28.04.2025 13:51 Ответить
План А - капітулювати
рузкіє візмовляються приймати капітуляцію, хочуть саме знищення.
План Б - ****, треба чинити опір

Безумство орди тупо змушує українця перестати робити хєрню і боротись за своє. Вперше в історії одна сторона не приймає капітуляції а йде тупо до кінця, а інша не знає вже як вивернутись щоб здатись.
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28.04.2025 13:53 Ответить
Півтора мільйони ударних дронів на рік! То скільки ж орків знищено? Чи більшість - в молоко? Двадцять таких стовбурів на місяць можуть свердлити хіба що в Дюсельдорфі. І знов же: а скільки орків знищено мільйоном 155-мм пострілів? Чи теж в молоко?
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28.04.2025 13:57 Ответить
Без "далекобійних рішеннь" та балістичних ракетних программ на 4-й рік війни то план не план. Так хіба що вкурити його
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28.04.2025 14:00 Ответить
 
 