Україна готує "план Б" на випадок провалу мирної угоди з Росією, - BILD

Україна різко розвиває оборонну промисловість, щоб забезпечити собі захист у разі повного припинення військової допомоги від США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання BILD.

Зокрема, зазначає виданням, Україна наростила виробництво ударних дронів-камікадзе: з 600 тисяч штук у 2023-му до 1,5 мільйона торік, а до кінця 2025-го має дотягнути до трьох мільйонів. На полі бою це вже відчувається: якщо два роки тому дрони відповідали приблизно за третину російських втрат, то зараз - за три чверті.

Не відстає і важка артилерія. Ще 2022 року Україна взагалі не робила власних гаубиць, а тепер щомісяця сходить із конвеєра двадцять самохідних гаубиць "Богдан", частину 155-мм снарядів до них теж збирають в Україні.

"Зараз ми не маємо проблем з боєприпасами", - заявив український офіцер-артилерист, визнавши, що залежність від снарядів з Німеччини та Франції все ще велика.

Головною проблемою української армії залишаються люди, зазначає видання. Сотні тисяч людей уже зі зброєю, а щоби набрати нових добровольців 18–24 років, Міноборони України подвоїло оклади новобранців. Вони отримають приблизно вдвічі більше, ніж заробляють ті, хто був призваний до армії раніше в рамках мобілізації.

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