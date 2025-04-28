УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12768 відвідувачів онлайн
Новини Виробництво української техніки Розвиток виробництва дронів в Україні
8 618 22

Україна готує "план Б" на випадок провалу мирної угоди з Росією, - BILD

Україна виготовляє майже 20 САУ

Україна різко розвиває оборонну промисловість, щоб забезпечити собі захист у разі повного припинення військової допомоги від США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання  BILD.

Зокрема, зазначає виданням, Україна наростила виробництво ударних дронів-камікадзе: з 600 тисяч штук у 2023-му до 1,5 мільйона торік, а до кінця 2025-го має дотягнути до трьох мільйонів. На полі бою це вже відчувається: якщо два роки тому дрони відповідали приблизно за третину російських втрат, то зараз - за три чверті.

Не відстає і важка артилерія. Ще 2022 року Україна взагалі не робила власних гаубиць, а тепер щомісяця сходить із конвеєра двадцять самохідних гаубиць "Богдан", частину 155-мм снарядів до них теж збирають в Україні.

"Зараз ми не маємо проблем з боєприпасами", - заявив український офіцер-артилерист, визнавши, що залежність від снарядів з Німеччини та Франції все ще велика.

Головною проблемою української армії залишаються люди, зазначає видання. Сотні тисяч людей уже зі зброєю, а щоби набрати нових добровольців 18–24 років, Міноборони України подвоїло оклади новобранців. Вони отримають приблизно вдвічі більше, ніж заробляють ті, хто був призваний до армії раніше в рамках мобілізації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія збільшує виробництво вибухівки та 155-мм снарядів, - The Times

Автор: 

виробництво (1636) Україна (5901) війна в Україні (3988)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Скільки тих вже планів у зе було?
Головне, щоби в нього був план,щоб його обговорювали-розжовували,а здатність до реалізації-діло десяте.
Безпекові угоди з десятками держав,сторічна з Британією,формула миру,план перемоги,ще якісь там віртуальні,що сам чорт не розбереться.
показати весь коментар
28.04.2025 13:32
+8
Нормальна новина - Україна воює , виробляє зброю , готується ... але тролякам все одно треба і тут "зраду" знайти ...
показати весь коментар
28.04.2025 13:26
+5
А мені "подобається" як оці мегапотужні пАмощьнікі брешуть й плюють в обличчя українцям. План А, потім план Б, потім план Зет і так без кінця й краю. Насправді жодного плану ! Всі вони дивляться у рот Трампу! І рахують бабло, ЯКЕ ВОНИ ВТРАТИЛИ за дешевий базар Лідора в Овальному кабінеті. Ось їх простий, але надпотужний план - дай бабло Трамп, а ми поділимо його "правильно". єто мнє, єто снова мнє, а єто, що залишилось - ЗСУ. Трясця, так нічого не залишилось !
показати весь коментар
28.04.2025 13:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А мені "подобається" як оці мегапотужні пАмощьнікі брешуть й плюють в обличчя українцям. План А, потім план Б, потім план Зет і так без кінця й краю. Насправді жодного плану ! Всі вони дивляться у рот Трампу! І рахують бабло, ЯКЕ ВОНИ ВТРАТИЛИ за дешевий базар Лідора в Овальному кабінеті. Ось їх простий, але надпотужний план - дай бабло Трамп, а ми поділимо його "правильно". єто мнє, єто снова мнє, а єто, що залишилось - ЗСУ. Трясця, так нічого не залишилось !
показати весь коментар
28.04.2025 13:23 Відповісти
про плани згоден, а про овальний кабінет - ви дійсно хотіли, щоб Зеленський підписав договір на "повернення" 300 млрд баксів з бюджету України + 4% річних (чи 450 млрд... не пам'ятаю)? він вів себе на зустрічі абсолютно адекватно (як не дивно), на відміну від Трампа і Венса.
показати весь коментар
28.04.2025 14:47 Відповісти
Я жодним словом "про копалини чи повернення боргів". І навіть про суперечку, якої, на мій погляд, не було. Я про "протягнуту руку зєлєнскаво", на яку так жадібно дивився мегапотужний памочьнік дЄрмак. Мені не шкода, що в ту "руку" насрав Венс. А "гарантії зєлєнськаво" - це звичайна ширма негідника, який не гребує коштами ЗСУ для збагачення.
показати весь коментар
28.04.2025 14:58 Відповісти
мастера заголовков, то есть если мирный договор состоится, Украине не нужны будут дроны артилерия и можно переходить на закупки асфальта. Раша то никуда не денется не зависимо будет/не будет перемирия. Как и с обратной стороны большие бюджеты оборонки путлера не говорят ни очем, даже если завтра война закончится он будет еще кучу лет восстанавливать бронетехнику и тп что потратил и трать на это огромные бабки
показати весь коментар
28.04.2025 13:23 Відповісти
Нормальна новина - Україна воює , виробляє зброю , готується ... але тролякам все одно треба і тут "зраду" знайти ...
показати весь коментар
28.04.2025 13:26 Відповісти
Трампон знає що без США Україна вистоїть - тому перестав лякати припиненням військової допомоги - цей самий козирний козир уже не в трампа.
Навіть тяжко згадати який козирі ще у трампа залишилися...
показати весь коментар
28.04.2025 13:45 Відповісти
ганчярєнка-центр закинув на карту, треба відробляти
показати весь коментар
28.04.2025 15:50 Відповісти
Якщо браковані снаряди й міни й далі будуть, то оцим зєлєнскім ідіотам ні людей, ні грошей, ні територій НЕ ВИСТАЧИТЬ ! Проте планів буде на всі підручники з історії .... зєлєнськаво правлєнія.
показати весь коментар
28.04.2025 13:29 Відповісти
різко розвивати оборонну промисловість треба було 6 років назад
показати весь коментар
28.04.2025 13:31 Відповісти
згоден, але це означає що зараз не треба
показати весь коментар
28.04.2025 15:51 Відповісти
Скільки тих вже планів у зе було?
Головне, щоби в нього був план,щоб його обговорювали-розжовували,а здатність до реалізації-діло десяте.
Безпекові угоди з десятками держав,сторічна з Британією,формула миру,план перемоги,ще якісь там віртуальні,що сам чорт не розбереться.
показати весь коментар
28.04.2025 13:32 Відповісти
Зе-братва знає про що мова. "План А" - це з Чуйської долини, "План Б" з Афганістану і Пакістану, "План В" - власного виробництва, і далі по списку.
показати весь коментар
28.04.2025 13:41 Відповісти
Балістика по Москві може нормально так налякати *****. Тому у нас її немає. Чмоня предпочітаєт выпрашивать и требовать.
показати весь коментар
28.04.2025 13:33 Відповісти
Це не план Б, це той самий план - оборонятися поки є змога та люди
показати весь коментар
28.04.2025 13:33 Відповісти
мирна угода, це капітуляція!
зе!шоблє, піздець, миттєво.
план б, це надалі тягнути час і триматися при владі, та шукати країну, куди можна сховатися.
пар і буркіна фасо відмовили. може парагвай?
показати весь коментар
28.04.2025 13:33 Відповісти
Срати на план А, план Б не допустити виборів
показати весь коментар
28.04.2025 13:35 Відповісти
Раніше в Україні була мабуть після СРСР найсильніша впк, але її бездарно похерили хапуги і дефективні менеджери.
показати весь коментар
28.04.2025 13:36 Відповісти
Україна готує "план Б"

Якщо це про Зеленського і його "команду" вороватих зелених недоносків - то вони можуть готувати тільки план Г або Ж.
показати весь коментар
28.04.2025 13:39 Відповісти
У Зекоманды все есть план, только они никогда не сбываются. Пороблено.
показати весь коментар
28.04.2025 13:51 Відповісти
План А - капітулювати
рузкіє візмовляються приймати капітуляцію, хочуть саме знищення.
План Б - ****, треба чинити опір

Безумство орди тупо змушує українця перестати робити хєрню і боротись за своє. Вперше в історії одна сторона не приймає капітуляції а йде тупо до кінця, а інша не знає вже як вивернутись щоб здатись.
показати весь коментар
28.04.2025 13:53 Відповісти
Півтора мільйони ударних дронів на рік! То скільки ж орків знищено? Чи більшість - в молоко? Двадцять таких стовбурів на місяць можуть свердлити хіба що в Дюсельдорфі. І знов же: а скільки орків знищено мільйоном 155-мм пострілів? Чи теж в молоко?
показати весь коментар
28.04.2025 13:57 Відповісти
Без "далекобійних рішеннь" та балістичних ракетних программ на 4-й рік війни то план не план. Так хіба що вкурити його
показати весь коментар
28.04.2025 14:00 Відповісти
 
 