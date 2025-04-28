Україна готує "план Б" на випадок провалу мирної угоди з Росією, - BILD
Україна різко розвиває оборонну промисловість, щоб забезпечити собі захист у разі повного припинення військової допомоги від США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання BILD.
Зокрема, зазначає виданням, Україна наростила виробництво ударних дронів-камікадзе: з 600 тисяч штук у 2023-му до 1,5 мільйона торік, а до кінця 2025-го має дотягнути до трьох мільйонів. На полі бою це вже відчувається: якщо два роки тому дрони відповідали приблизно за третину російських втрат, то зараз - за три чверті.
Не відстає і важка артилерія. Ще 2022 року Україна взагалі не робила власних гаубиць, а тепер щомісяця сходить із конвеєра двадцять самохідних гаубиць "Богдан", частину 155-мм снарядів до них теж збирають в Україні.
"Зараз ми не маємо проблем з боєприпасами", - заявив український офіцер-артилерист, визнавши, що залежність від снарядів з Німеччини та Франції все ще велика.
Головною проблемою української армії залишаються люди, зазначає видання. Сотні тисяч людей уже зі зброєю, а щоби набрати нових добровольців 18–24 років, Міноборони України подвоїло оклади новобранців. Вони отримають приблизно вдвічі більше, ніж заробляють ті, хто був призваний до армії раніше в рамках мобілізації.
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Навіть тяжко згадати який козирі ще у трампа залишилися...
Головне, щоби в нього був план,щоб його обговорювали-розжовували,а здатність до реалізації-діло десяте.
Безпекові угоди з десятками держав,сторічна з Британією,формула миру,план перемоги,ще якісь там віртуальні,що сам чорт не розбереться.
зе!шоблє, піздець, миттєво.
план б, це надалі тягнути час і триматися при владі, та шукати країну, куди можна сховатися.
пар і буркіна фасо відмовили. може парагвай?
Якщо це про Зеленського і його "команду" вороватих зелених недоносків - то вони можуть готувати тільки план Г або Ж.
рузкіє візмовляються приймати капітуляцію, хочуть саме знищення.
План Б - ****, треба чинити опір
Безумство орди тупо змушує українця перестати робити хєрню і боротись за своє. Вперше в історії одна сторона не приймає капітуляції а йде тупо до кінця, а інша не знає вже як вивернутись щоб здатись.