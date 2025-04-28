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Новости Атака беспилотников на Полтавщину
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Утром в Полтавской области работала ПВО: обломки "Шахеда" вызвали пожар

Шахед атакует Полтавскую область

Во время последней воздушной тревоги на Полтавщине работала ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОГА.

"В результате падения обломков БпЛА в Решетиловской громаде на открытой территории возник пожар на площади 0,2 га. На месте происшествия работают спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасибо подразделениям ПВО за работу", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали "Шахедами" Полтавщину: повреждены дома, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, сегодня наш истребитель Су-27 разбился во время отражения дроновой атаки врага. Пилот катапультировался, угрозы жизни нет.

Автор: 

ПВО (2761) Шахед (1007) Полтавская область (1161)


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