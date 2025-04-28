Утром в Полтавской области работала ПВО: обломки "Шахеда" вызвали пожар
Во время последней воздушной тревоги на Полтавщине работала ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОГА.
"В результате падения обломков БпЛА в Решетиловской громаде на открытой территории возник пожар на площади 0,2 га. На месте происшествия работают спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасибо подразделениям ПВО за работу", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, сегодня наш истребитель Су-27 разбился во время отражения дроновой атаки врага. Пилот катапультировался, угрозы жизни нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль