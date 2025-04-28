Зранку на Полтавщині працювала ППО: уламки "Шахеда" спричинили пожежу

Під час останньої повітряної тривоги на Полтавщині працювала ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавської ОВА.

"Унаслідок падіння уламків БпЛА у Решетилівській громаді на відкритій території виникла пожежа на площі 0,2 га. На місці події працюють рятувальники. На щастя, обійшлося без постраждалих. Дякую підрозділам ППО за роботу", - йдеться у повідомленні.

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