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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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Зранку на Полтавщині працювала ППО: уламки "Шахеда" спричинили пожежу

Шахед атакує Полтавщину

Під час останньої повітряної тривоги на Полтавщині працювала ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавської ОВА.

"Унаслідок падіння уламків БпЛА у Решетилівській громаді на відкритій території виникла пожежа на площі 0,2 га. На місці події працюють рятувальники. На щастя, обійшлося без постраждалих. Дякую підрозділам ППО за роботу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували "Шахедами" Полтавщину: пошкоджено будинки, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, сьогодні наш винищувач Су-27 розбився під час відбиття дронової атаки ворога. Пілот катапультувався, загрози життю немає

Автор: 

ППО (3201) Шахед (1009) Полтавська область (1116)


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