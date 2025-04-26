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Рашисти атакували "Шахедами" Полтавщину: пошкоджено будинки, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Війська РФ у ніч на 26 квітня вчергове атакували Полтавщину. ППО відпрацювала по ворожих цілях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавської ОВА.

Як зазначається, унаслідок падіння уламків БпЛА у Миргородському районі пошкоджено покрівлю й скління вікон трьох приватних будинків та чотирьох господарчих споруд. Троє людей звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес. Від госпіталізації вони відмовилися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакує Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Полтавщина після атаки
Полтавщина після атаки
Полтавщина після атаки
Полтавщина після атаки

Крім того, через погодні умови без світла залишилися 11 населених пунктів у Диканській, Зіньківській, Лохвицькій та Лубенській громадах. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Автор: 

ППО (3195) дрони (4719) Полтавська область (1115)


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