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Рашисты атаковали "Шахедами" Полтавщину: повреждены дома, есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ в ночь на 26 апреля в очередной раз атаковали Полтавскую область. ПВО отработала по вражеским целям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОГА.

Как отмечается, в результате падения обломков БпЛА в Миргородском районе повреждена кровля и остекление окон трех частных домов и четырех хозяйственных построек. Три человека обратились к медикам с острой реакцией на стресс. От госпитализации они отказались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атакует Украину "шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Полтавская область после атаки
Полтавская область после атаки
Полтавская область после атаки
Полтавская область после атаки

Кроме того, из-за погодных условий без света остались 11 населенных пунктов в Диканьской, Зеньковской, Лохвицкой и Лубенской громадах. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Автор: 

ПВО (2755) дроны (3935) Полтавская область (1160)


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