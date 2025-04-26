Рашисты атаковали "Шахедами" Полтавщину: повреждены дома, есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ в ночь на 26 апреля в очередной раз атаковали Полтавскую область. ПВО отработала по вражеским целям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОГА.

Как отмечается, в результате падения обломков БпЛА в Миргородском районе повреждена кровля и остекление окон трех частных домов и четырех хозяйственных построек. Три человека обратились к медикам с острой реакцией на стресс. От госпитализации они отказались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атакует Украину "шахедами", - Воздушные силы (обновлено)









Кроме того, из-за погодных условий без света остались 11 населенных пунктов в Диканьской, Зеньковской, Лохвицкой и Лубенской громадах. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.