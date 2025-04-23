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Враг атакует Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Враг атакует Украину ударными беспилотниками. Сейчас группа "Шахедов" фиксируется в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Группа "Шахедов" в центре Харьковщины ➡️ курсом на запад!

Группа "Шахедов" из центра Харьковщины ➡️ курсом на Полтавщину! "Шахеды" с юга Харьковщины ➡️ направляются на Днепропетровщину!", - предупредили в ВС.

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  • По состоянию на 22:25 информация от Воздушных сил по движению враждебных БпЛА следующая:
  • Группа БпЛА в Сумской области, в районе Конотопа ➡️ курсом на Черниговщину.
  • Несколько групп БПЛА на Черниговщине ➡️ курсом на Мену и Ичню.
  • "Шахеды" на западе Полтавщины ➡️ в направлении Черкасской области.
  • Группа БпЛА в центре Черкасской области ➡️ курсом на Киевщину.
  • Дроны на севере Донетчины ➡️ направляются на северо-запад.

По состоянию на 22:55:

  • Новые группы "Шахедов" на севере Сумщины и Черниговщины ➡️ двигаются на юго-запад!
  • Новая группа "Шахедов" из Курской обл. РФ ➡️ курсом на Сумы!
  • "Шахеды" на Харьков!

Автор: 

Воздушные силы (2302) Шахед (1001) Полтавская область (1158) Харьковская область (810)


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МВГ виходять на полювання....
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23.04.2025 20:22 Ответить
В Одесі теж була тривога, але виявилось, що це виходи ППО в Криму - там зараз кльовий двіж!
Пишуть навіть про реактивні дрони…
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23.04.2025 23:26 Ответить
"Шахеди" зі старих запасів чи завод в Єлабузі був не дуже вражений? Подивимось найближчими днями.
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23.04.2025 23:32 Ответить
пів-десятка ФАБ-250 на цехи загальною площею півтора десятка гектарів - це замало. Для швидкого відчутного результату треба щонаменше тиждень літати з такими атаками.
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24.04.2025 01:24 Ответить
Я теж такої думки. А розбиті шибки швидко відновлять.
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24.04.2025 09:24 Ответить
Путін з трампом беснуються.
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23.04.2025 23:36 Ответить
Молодці наші - поклали весь зв'язок, відпрацювали по залишкам шахедів, балістику збили. ППО України - найкраще!!
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24.04.2025 01:49 Ответить
 
 