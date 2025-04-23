Враг атакует Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Враг атакует Украину ударными беспилотниками. Сейчас группа "Шахедов" фиксируется в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Группа "Шахедов" в центре Харьковщины ➡️ курсом на запад!

Группа "Шахедов" из центра Харьковщины ➡️ курсом на Полтавщину! "Шахеды" с юга Харьковщины ➡️ направляются на Днепропетровщину!", - предупредили в ВС.

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По состоянию на 22:25 информация от Воздушных сил по движению враждебных БпЛА следующая:

Группа БпЛА в Сумской области, в районе Конотопа ➡️ курсом на Черниговщину.

Несколько групп БПЛА на Черниговщине ➡️ курсом на Мену и Ичню.

"Шахеды" на западе Полтавщины ➡️ в направлении Черкасской области.

Группа БпЛА в центре Черкасской области ➡️ курсом на Киевщину.

Дроны на севере Донетчины ➡️ направляются на северо-запад.

По состоянию на 22:55: