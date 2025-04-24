Ворог атакує Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Група "шахедів" у центрі Харківщини ➡️ курсом на захід!

Група "шахедів" із центру Харківщини ➡️ курсом на Полтавщину! "Шахеди" з півдня Харківщини ➡️ прямують на Дніпропетровщину!", - попередили у ПС.

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Станом на 22:25 інформація від Повітряних сил щодо руху ворожих БпЛА наступна:

Група БпЛА на Сумщині, в районі Конотопу ➡️ курсом на Чернігівщину

Кілька груп БпЛА на Чернігівщині ➡️ курсом на Мену та Ічню

"Шахеди" на заході Полтавщини ➡️ у напрямку Черкащини

Група БпЛА у центрі Черкащини ➡️ курсом на Київщину

Дрони на півночі Донеччини ➡️ прямують на північний захід.

Станом на 22:55:

Нові групи "шахедів" на півночі Сумщини та Чернігівщини ➡️ рухаються на південний захід!

Нова група "шахедів" з Курської обл., рф ➡️ курсом на Суми!

"Шахеди" на Харків!

Оновлення

О 23:37 ПС повідомили про:

Кілька груп "шахедів" у центрі Харківщини курсом на південь!

"Шахеди" на Сумщині курсом на захід.

БпЛА на сході Чернігівщини курсом на південний захід.

БпЛА на півночі та заході Полтавщини прямують на захід.

"Шахеди" на півдні Київщини курсом на північ.

Дрони на півночі Вінниччини прямують на захід.

Група БпЛА на межі Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей рухається у напрямку Павлограда.

О 00:07 ПС повідомили про:

"Шахеди" у центрі Харківщини курсом на південь!

Група БпЛА на межі Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей рухається у напрямку Павлограда.

Кілька груп "шахедів" у центрі, на півночі, на заході Сумщини курсом на захід.

"Шахеди" на півночі та заході Полтавщини у напрямку Черкащини.

Кілька груп БпЛА на півночі та сході Чернігівщини курсом на південний захід.

БпЛА північніше Черкас прямують на захід.

БпЛА на межі Київської, Житомирської, Вінницької областей курсом на захід.

БпЛА на межі Житомирської та Хмельницької областей курсом на Старокостянтинів.

О 01:33 ПС повідомили про:

Нова група "шахедів" з Луганщини на Харківщину!

Кілька груп БпЛА на сході Полтавщини курсом на північ;

БпЛА на заході Полтавщини курсом на Черкащину.

Кілька груп "шахедів" на півночі, на заході Сумщини курсом на захід.

Кілька груп БпЛА на півночі, півдні та у центрі Чернігівщини курсом на Київщину.

"Шахеди" на півночі Київщини курсом на Житомирщину.

Кілька груп "шахедів" на півночі Черкащини курсом на південний захід.

Кілька груп "шахедів" на півночі, сході, у центрі Вінниччини курсом на Хмельниччину.

"Шахеди" з півдня курсом на Запоріжжя.

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