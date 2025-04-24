Ворог атакує Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)
Ворог атакує Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Група "шахедів" у центрі Харківщини ➡️ курсом на захід!
Група "шахедів" із центру Харківщини ➡️ курсом на Полтавщину! "Шахеди" з півдня Харківщини ➡️ прямують на Дніпропетровщину!", - попередили у ПС.
Станом на 22:25 інформація від Повітряних сил щодо руху ворожих БпЛА наступна:
- Група БпЛА на Сумщині, в районі Конотопу ➡️ курсом на Чернігівщину
- Кілька груп БпЛА на Чернігівщині ➡️ курсом на Мену та Ічню
- "Шахеди" на заході Полтавщини ➡️ у напрямку Черкащини
- Група БпЛА у центрі Черкащини ➡️ курсом на Київщину
- Дрони на півночі Донеччини ➡️ прямують на північний захід.
Станом на 22:55:
- Нові групи "шахедів" на півночі Сумщини та Чернігівщини ➡️ рухаються на південний захід!
- Нова група "шахедів" з Курської обл., рф ➡️ курсом на Суми!
- "Шахеди" на Харків!
Оновлення
О 23:37 ПС повідомили про:
- Кілька груп "шахедів" у центрі Харківщини курсом на південь!
- "Шахеди" на Сумщині курсом на захід.
- БпЛА на сході Чернігівщини курсом на південний захід.
- БпЛА на півночі та заході Полтавщини прямують на захід.
- "Шахеди" на півдні Київщини курсом на північ.
- Дрони на півночі Вінниччини прямують на захід.
- Група БпЛА на межі Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей рухається у напрямку Павлограда.
О 00:07 ПС повідомили про:
- "Шахеди" у центрі Харківщини курсом на південь!
- Група БпЛА на межі Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей рухається у напрямку Павлограда.
- Кілька груп "шахедів" у центрі, на півночі, на заході Сумщини курсом на захід.
- "Шахеди" на півночі та заході Полтавщини у напрямку Черкащини.
- Кілька груп БпЛА на півночі та сході Чернігівщини курсом на південний захід.
- БпЛА північніше Черкас прямують на захід.
- БпЛА на межі Київської, Житомирської, Вінницької областей курсом на захід.
- БпЛА на межі Житомирської та Хмельницької областей курсом на Старокостянтинів.
О 01:33 ПС повідомили про:
- Нова група "шахедів" з Луганщини на Харківщину!
- Кілька груп БпЛА на сході Полтавщини курсом на північ;
- БпЛА на заході Полтавщини курсом на Черкащину.
- Кілька груп "шахедів" на півночі, на заході Сумщини курсом на захід.
- Кілька груп БпЛА на півночі, півдні та у центрі Чернігівщини курсом на Київщину.
- "Шахеди" на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
- Кілька груп "шахедів" на півночі Черкащини курсом на південний захід.
- Кілька груп "шахедів" на півночі, сході, у центрі Вінниччини курсом на Хмельниччину.
- "Шахеди" з півдня курсом на Запоріжжя.
Топ коментарі
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+2 Merkator_R
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+1 Luk Viktor
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Пишуть навіть про реактивні дрони…
"пів-десятка ФАБ-250 на цехи загальною площею півтора десятка гектарів - це замало."
Про "шибки" то я фігурально. Якщо найближчими днями побачимо різке падіння кількості запусків "шахедів", то операція пройшла вдало, а якщо ні, то то були "шибки". Доречі, у мене вже давно виникало питання - чому не знищують той завод. І я навіть здогадуюсь чому. (