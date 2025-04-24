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Ворог атакує Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Група "шахедів" у центрі Харківщини ➡️ курсом на захід! 

Група "шахедів" із центру Харківщини ➡️ курсом на Полтавщину! "Шахеди" з півдня Харківщини ➡️ прямують на Дніпропетровщину!", - попередили у ПС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через дронову атаку на Київщині горів ресторан. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Станом на 22:25 інформація від Повітряних сил щодо руху ворожих БпЛА наступна:

  • Група БпЛА на Сумщині, в районі Конотопу ➡️ курсом на Чернігівщину
  • Кілька груп БпЛА на Чернігівщині ➡️ курсом на Мену та Ічню
  • "Шахеди" на заході Полтавщини ➡️ у напрямку Черкащини
  • Група БпЛА у центрі Черкащини ➡️ курсом на Київщину
  • Дрони на півночі Донеччини ➡️ прямують на північний захід.

Станом на 22:55:

  • Нові групи "шахедів" на півночі Сумщини та Чернігівщини ➡️ рухаються на південний захід!
  • Нова група "шахедів" з Курської обл., рф ➡️ курсом на Суми!
  • "Шахеди" на Харків!

Оновлення

О 23:37 ПС повідомили про:

  • Кілька груп "шахедів" у центрі Харківщини курсом на південь!
  • "Шахеди" на Сумщині курсом на захід.
  • БпЛА на сході Чернігівщини курсом на південний захід.
  • БпЛА на півночі та заході Полтавщини прямують на захід.
  • "Шахеди" на півдні Київщини курсом на північ.
  • Дрони на півночі Вінниччини прямують на захід.
  • Група БпЛА на межі Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей рухається у напрямку Павлограда.

О 00:07 ПС повідомили про:

  • "Шахеди" у центрі Харківщини курсом на південь!
  • Група БпЛА на межі Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей рухається у напрямку Павлограда.
  • Кілька груп "шахедів" у центрі, на півночі, на заході Сумщини курсом на захід.
  • "Шахеди" на півночі та заході Полтавщини у напрямку Черкащини.
  • Кілька груп БпЛА на півночі та сході Чернігівщини курсом на південний захід.
  • БпЛА північніше Черкас прямують на захід.
  • БпЛА на межі Київської, Житомирської, Вінницької областей курсом на захід.
  • БпЛА на межі Житомирської та Хмельницької областей курсом на Старокостянтинів.

О 01:33 ПС повідомили про:

  • Нова група "шахедів" з Луганщини на Харківщину!
  • Кілька груп БпЛА на сході Полтавщини курсом на північ;
  • БпЛА на заході Полтавщини курсом на Черкащину.
  • Кілька груп "шахедів" на півночі, на заході Сумщини курсом на захід.
  • Кілька груп БпЛА на півночі, півдні та у центрі Чернігівщини курсом на Київщину.
  • "Шахеди" на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
  • Кілька груп "шахедів" на півночі Черкащини курсом на південний захід.
  • Кілька груп "шахедів" на півночі, сході, у центрі Вінниччини курсом на Хмельниччину.
  • "Шахеди" з півдня курсом на Запоріжжя.

Також дивіться: Дрони масовано атакували Харків: спалахнули пожежі, є руйнування. ФОТОрепортаж

Автор: 

Повітряні сили (2645) Шахед (1005)


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Топ коментарі
+3
В Одесі теж була тривога, але виявилось, що це виходи ППО в Криму - там зараз кльовий двіж!
Пишуть навіть про реактивні дрони…
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23.04.2025 23:26
+2
Путін з трампом беснуються.
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23.04.2025 23:36
+1
МВГ виходять на полювання....
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23.04.2025 20:22
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МВГ виходять на полювання....
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23.04.2025 20:22 Відповісти
В Одесі теж була тривога, але виявилось, що це виходи ППО в Криму - там зараз кльовий двіж!
Пишуть навіть про реактивні дрони…
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23.04.2025 23:26 Відповісти
"Шахеди" зі старих запасів чи завод в Єлабузі був не дуже вражений? Подивимось найближчими днями.
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23.04.2025 23:32 Відповісти
пів-десятка ФАБ-250 на цехи загальною площею півтора десятка гектарів - це замало. Для швидкого відчутного результату треба щонаменше тиждень літати з такими атаками.
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24.04.2025 01:24 Відповісти
Я теж такої думки. А розбиті шибки швидко відновлять.
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24.04.2025 09:24 Відповісти
ви не уважно прочитали мій комент вище, у якому йшла мова про ФАБ-250, а це зовсім не про шибки. Чи може ви з місцевого загону зрадойобів, які будуть невдоволені кривим тризубом на кремлі?
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24.04.2025 22:07 Відповісти
Досить уважно читав. Але ж це за умови, якщо були пошкоджені критично важливі об'єкти, які буде складно відновити.
"пів-десятка ФАБ-250 на цехи загальною площею півтора десятка гектарів - це замало."
Про "шибки" то я фігурально. Якщо найближчими днями побачимо різке падіння кількості запусків "шахедів", то операція пройшла вдало, а якщо ні, то то були "шибки". Доречі, у мене вже давно виникало питання - чому не знищують той завод. І я навіть здогадуюсь чому. (
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25.04.2025 00:39 Відповісти
Путін з трампом беснуються.
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23.04.2025 23:36 Відповісти
Молодці наші - поклали весь зв'язок, відпрацювали по залишкам шахедів, балістику збили. ППО України - найкраще!!
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24.04.2025 01:49 Відповісти
 
 