Силы обороны уничтожили 19 грузовиков, легковые машины, бронированный автомобиль, гаубицу, миномет россиян. ВИДЕО

Пограничники из подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" на Купянском направлении нанесли значительные потери врага в течение недели.

Бойцы уничтожили 19 грузовиков, 2 легковых автомобиля, бронированный автомобиль "Тигр", 155 мм гаубицу Мста-Б, миномет, радиолокационную станцию, склад БК, два склада ГСМ и комплект спутниковой связи Starlink россиян, сообщает Цензор.НЕТ.

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