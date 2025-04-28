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Силы обороны уничтожили 19 грузовиков, легковые машины, бронированный автомобиль, гаубицу, миномет россиян. ВИДЕО

Пограничники из подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" на Купянском направлении нанесли значительные потери врага в течение недели.

Бойцы уничтожили 19 грузовиков, 2 легковых автомобиля, бронированный автомобиль "Тигр", 155 мм гаубицу Мста-Б, миномет, радиолокационную станцию, склад БК, два склада ГСМ и комплект спутниковой связи Starlink россиян, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Пограничники уничтожили установленный оккупантами российский триколор на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19295) Госпогранслужба (6438) уничтожение (6956)


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28.04.2025 17:26 Ответить
 
 