Сили оборони знищили 19 вантажівок, легкові машини, броньований автомобіль, гаубицю, міномет росіян. ВIДЕО
Прикордонники із підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" на Куп’янському напрямку завдали значних втрат ворога протягом тижня.
Бійці знищили 19 вантажівок, 2 легкові автомобілі, броньований автомобіль "Тигр", 155 мм гаубицю Мста-Б, міномет, радіолокаційну станцію, склад БК, два склади ПММ та комплект супутникового зв’язку Starlink росіян, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава ЗСУ! Героям низкий уклін і слава!