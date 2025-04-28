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Сили оборони знищили 19 вантажівок, легкові машини, броньований автомобіль, гаубицю, міномет росіян. ВIДЕО

Прикордонники із підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" на Куп’янському напрямку завдали значних втрат ворога протягом тижня.

Бійці знищили 19 вантажівок, 2 легкові автомобілі, броньований автомобіль "Тигр", 155 мм гаубицю Мста-Б, міномет, радіолокаційну станцію, склад БК, два склади ПММ та комплект супутникового зв’язку Starlink росіян, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Прикордонники знищили встановлений окупантами російський триколор на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17445) Держприкордонслужба ДПСУ (5992) знищення (7276)


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28.04.2025 17:26 Відповісти
 
 