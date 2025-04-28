В Испании объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута
Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение после того, как на большей части Пиренейского полуострова произошло отключение электроэнергии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Объявив о введении чрезвычайного положения, МВД Испании отметило, что оно будет действовать в тех регионах, которые его запросят.
Сейчас Мадрид, Андалусия и Эстремадура обратились к центральному правительству Испании с просьбой взять на себя поддержание общественного порядка и другие функции, отмечает Reuters.
Также в Испании зафиксирована потеря внешнего электроснабжения на всех атомных электростанциях страны. Все энергоблоки остановлены в штатном режиме - сообщает Энергоатом со ссылкой на Национального регулятора Испании (CSN).
Дизель-генераторы работают исправно, поддерживая критические системы безопасности. Охлаждение реакторов продолжается стабильно.
Напомним, около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров - Испания, Португалия и отдельные районы Франции - остались без света.
Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни - расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, стали поезда и метро.
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Мєчта Грєти Тумбєрг.
і тепер щоб все запустити піде багато часу.
А якби прилетіла, то де б світла ще не було?
Sandworm (ГРУ, Росія)
Спеціалізація:
Кібератаки на енергетику, транспорт, урядові структури. Найвідоміші операції:
Блекаут у Києві 2015 та 2016 років (відключення електрики через злом диспетчерських систем). Вірус NotPetya (2017) - глобальні економічні збитки.
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