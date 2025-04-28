В Испании объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута

Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение после того, как на большей части Пиренейского полуострова произошло отключение электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Объявив о введении чрезвычайного положения, МВД Испании отметило, что оно будет действовать в тех регионах, которые его запросят.

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Сейчас Мадрид, Андалусия и Эстремадура обратились к центральному правительству Испании с просьбой взять на себя поддержание общественного порядка и другие функции, отмечает Reuters.

Также в Испании зафиксирована потеря внешнего электроснабжения на всех атомных электростанциях страны. Все энергоблоки остановлены в штатном режиме - сообщает Энергоатом со ссылкой на Национального регулятора Испании (CSN).

Дизель-генераторы работают исправно, поддерживая критические системы безопасности. Охлаждение реакторов продолжается стабильно.

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Напомним, около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров - Испания, Португалия и отдельные районы Франции - остались без света.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни - расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, стали поезда и метро.