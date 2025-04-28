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Новости Масштабные отключения света в Европе Блэкаут в Испании
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В Испании объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута

іспанія

Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение после того, как на большей части Пиренейского полуострова произошло отключение электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Объявив о введении чрезвычайного положения, МВД Испании отметило, что оно будет действовать в тех регионах, которые его запросят.

Также читайте: Кошта о масштабных отключениях электроэнергии в Европе: Сейчас признаков кибератаки нет

Сейчас Мадрид, Андалусия и Эстремадура обратились к центральному правительству Испании с просьбой взять на себя поддержание общественного порядка и другие функции, отмечает Reuters.

Также в Испании зафиксирована потеря внешнего электроснабжения на всех атомных электростанциях страны. Все энергоблоки остановлены в штатном режиме - сообщает Энергоатом со ссылкой на Национального регулятора Испании (CSN).

Дизель-генераторы работают исправно, поддерживая критические системы безопасности. Охлаждение реакторов продолжается стабильно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Испании и Португалии произошли масштабные отключения света. Галущенко заявил, что Украина готова помочь (обновлено)

Напомним, около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров - Испания, Португалия и отдельные районы Франции - остались без света.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни - расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, стали поезда и метро.

Автор: 

Испания (861) Тарифы на электроэнергию (2166) чрезвычайное положение (206) блэкаут (27)


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Топ комментарии
+8
ЄС "готовий" до війни, ага...
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28.04.2025 22:21
+5
Знакомая ситуевина. Ниче, сейчас народ рванет в магазины эа фонариками и генераторами...
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28.04.2025 22:18
+5
Зєльоная енергєтіка.
Мєчта Грєти Тумбєрг.
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28.04.2025 22:30
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Знакомая ситуевина. Ниче, сейчас народ рванет в магазины эа фонариками и генераторами...
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28.04.2025 22:18 Ответить
переймають досвід ДТЕК.
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28.04.2025 22:20 Ответить
ЄС "готовий" до війни, ага...
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28.04.2025 22:21 Ответить
Це називається«пусікімтрам»
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28.04.2025 22:22 Ответить
і тут сибіга з галущенко, під особистим керівництвом зе!лідара, хопа і всі світлофори смарагдові увімкнули.
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28.04.2025 22:23 Ответить
Зєльоная енергєтіка.
Мєчта Грєти Тумбєрг.
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28.04.2025 22:30 Ответить
Вже логічно покроково доведено що все це лівачєство і еко-лівачєство це диверсія проти Заходу
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28.04.2025 22:57 Ответить
Если это не "кибератака", по официальной версии... То что могло быть причиной остановки всех АЭС сразу?
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28.04.2025 22:49 Ответить
Мабуть хтось курив там де не можна. Спрацювала сигналізація, обдала усіх піною, усіх розігнала. Потім сказали геть вийдіть усі, поки не приїде клінінг-компанія. От вони й вийшли
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28.04.2025 22:59 Ответить
розсинхронізація системи, всі аес заглушені, адже не можуть подавати ее в мережу.
і тепер щоб все запустити піде багато часу.
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28.04.2025 23:08 Ответить
В Іспанії - 7 діючих реакторів на 5 АЕС. На перезапуск після екстреної зупинки потрібно від 1 до 5 діб. Загрози аварії наразі немає, просто частина енергосистеми може залишатися менш стабільною, доки всі блоки не запустять.
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29.04.2025 00:17 Ответить
Ну звісно інших причин не існує. Таке трапляється періодично по всьому світу
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28.04.2025 23:18 Ответить
Система має бути збалансованою попит і генерація, та з постійною частотою, якщо атака на управління оператором, то відповідно спрацювали захисти і відключили генеруючі потужності та споживачів від мережі.
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29.04.2025 00:15 Ответить
Глобалізація, кажете? Нюню... Безпомічні.
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28.04.2025 22:56 Ответить
Ну можна дизель-генератори поставити в кожному дворі... 🤔🤭
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28.04.2025 23:09 Ответить
Не бачу коментарів, що це все вигадки енергетиків Італії, а на справді енергокомпанії Італії продають електроенергію, а блекаути - штучний 🤔
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28.04.2025 23:08 Ответить
А уже заявили, что надо тарифы поднять?)
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28.04.2025 23:20 Ответить
Хто, коментатори на форумі? Чи влада Іспанії?
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28.04.2025 23:35 Ответить
І це ще жодна ракета не прилетіла по якійсь підстанції.
А якби прилетіла, то де б світла ще не було?
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28.04.2025 23:24 Ответить
Нічого не було б: у нас же ж масовані ракетно-дронові атаки не впливають на енергосистему. Блекаути в Україні були пов'язані лише з експортом електроенергії. Ви що, забули?
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28.04.2025 23:36 Ответить
На даний момент версію кібератаки вивчає насамперед іспанська державна агенція INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España). Надіюсь у них вистачить сміливості оприлюднити справжню причину блекауту( а не перепад температур). А справжня причина-

Sandworm (ГРУ, Росія)

Спеціалізація:
Кібератаки на енергетику, транспорт, урядові структури. Найвідоміші операції:
Блекаут у Києві 2015 та 2016 років (відключення електрики через злом диспетчерських систем). Вірус NotPetya (2017) - глобальні економічні збитки.
Поточна активність:
У 2024-2025 роках Sandworm продовжує активну діяльність у Європі, особливо після ескалації протистояння із Заход
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28.04.2025 23:31 Ответить
це вже схоже на правду. Але закінчиться як з кацапською ракетою в польщі. Ну не починати ж війну через це.
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28.04.2025 23:49 Ответить
 
 