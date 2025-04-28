В Іспанії оголосили надзвичайний стан через блекаут

Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан після того, як на більшій частині Піренейського півострова сталось відключення електроенергії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Оголосивши про запровадження надзвичайного стану, МВС Іспанії зауважило, що він діятиме в тих регіонах, які його запросять.

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Наразі Мадрид, Андалусія та Естремадура звернулися до центрального уряду Іспанії з проханням взяти на себе підтримання громадського порядку та інші функції, зазначає Reuters.

Також в Іспанії зафіксовано втрату зовнішнього електропостачання на всіх атомних електростанціях країни. Усі енергоблоки зупинені у штатному режимі - повідомляє Енергоатом.з посиланням на Національного регулятора Іспанії (CSN).

Дизель-генератори працюють справно, підтримуючи критичні системи безпеки. Охолодження реакторів триває стабільно.

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Нагадаємо, близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро.