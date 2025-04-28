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Новини Масштабні відключення світла в Європі Блекаут в Іспанії
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В Іспанії оголосили надзвичайний стан через блекаут

іспанія

Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан після того, як на більшій частині Піренейського півострова сталось відключення електроенергії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Оголосивши про запровадження надзвичайного стану, МВС Іспанії зауважило, що він діятиме в тих регіонах, які його запросять.

Також читайте: Кошта про масштабні відключення електроенергії в Європі: Наразі ознак кібератаки немає

Наразі Мадрид, Андалусія та Естремадура звернулися до центрального уряду Іспанії з проханням взяти на себе підтримання громадського порядку та інші функції, зазначає Reuters.

Також в Іспанії зафіксовано втрату зовнішнього електропостачання на всіх атомних електростанціях країни. Усі енергоблоки зупинені у штатному режимі - повідомляє Енергоатом.з посиланням на Національного регулятора Іспанії (CSN).

Дизель-генератори працюють справно, підтримуючи критичні системи безпеки. Охолодження реакторів триває стабільно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Іспанії та Португалії відбулися масштабні відключення світла. Галущенко заявив, що Україна готова допомогти (оновлено)

Нагадаємо, близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро.

Автор: 

Іспанія (900) електроенергія (6199) надзвичайний стан (183) блекаут (79)


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Топ коментарі
+6
ЄС "готовий" до війни, ага...
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28.04.2025 22:21
+4
Знакомая ситуевина. Ниче, сейчас народ рванет в магазины эа фонариками и генераторами...
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28.04.2025 22:18
+4
Зєльоная енергєтіка.
Мєчта Грєти Тумбєрг.
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28.04.2025 22:30
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Знакомая ситуевина. Ниче, сейчас народ рванет в магазины эа фонариками и генераторами...
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28.04.2025 22:18 Відповісти
переймають досвід ДТЕК.
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28.04.2025 22:20 Відповісти
ЄС "готовий" до війни, ага...
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28.04.2025 22:21 Відповісти
Це називається«пусікімтрам»
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28.04.2025 22:22 Відповісти
і тут сибіга з галущенко, під особистим керівництвом зе!лідара, хопа і всі світлофори смарагдові увімкнули.
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28.04.2025 22:23 Відповісти
Зєльоная енергєтіка.
Мєчта Грєти Тумбєрг.
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28.04.2025 22:30 Відповісти
Вже логічно покроково доведено що все це лівачєство і еко-лівачєство це диверсія проти Заходу
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28.04.2025 22:57 Відповісти
Если это не "кибератака", по официальной версии... То что могло быть причиной остановки всех АЭС сразу?
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28.04.2025 22:49 Відповісти
Мабуть хтось курив там де не можна. Спрацювала сигналізація, обдала усіх піною, усіх розігнала. Потім сказали геть вийдіть усі, поки не приїде клінінг-компанія. От вони й вийшли
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28.04.2025 22:59 Відповісти
розсинхронізація системи, всі аес заглушені, адже не можуть подавати ее в мережу.
і тепер щоб все запустити піде багато часу.
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28.04.2025 23:08 Відповісти
Ну звісно інших причин не існує. Таке трапляється періодично по всьому світу
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28.04.2025 23:18 Відповісти
Система має бути збалансованою попит і генерація, та з постійною частотою, якщо атака на управління оператором, то відповідно спрацювали захисти і відключили генеруючі потужності та споживачів від мережі.
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29.04.2025 00:15 Відповісти
Глобалізація, кажете? Нюню... Безпомічні.
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28.04.2025 22:56 Відповісти
Ну можна дизель-генератори поставити в кожному дворі... 🤔🤭
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28.04.2025 23:09 Відповісти
Не бачу коментарів, що це все вигадки енергетиків Італії, а на справді енергокомпанії Італії продають електроенергію, а блекаути - штучний 🤔
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28.04.2025 23:08 Відповісти
А уже заявили, что надо тарифы поднять?)
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28.04.2025 23:20 Відповісти
Хто, коментатори на форумі? Чи влада Іспанії?
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28.04.2025 23:35 Відповісти
І це ще жодна ракета не прилетіла по якійсь підстанції.
А якби прилетіла, то де б світла ще не було?
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28.04.2025 23:24 Відповісти
Нічого не було б: у нас же ж масовані ракетно-дронові атаки не впливають на енергосистему. Блекаути в Україні були пов'язані лише з експортом електроенергії. Ви що, забули?
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28.04.2025 23:36 Відповісти
На даний момент версію кібератаки вивчає насамперед іспанська державна агенція INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España). Надіюсь у них вистачить сміливості оприлюднити справжню причину блекауту( а не перепад температур). А справжня причина-

Sandworm (ГРУ, Росія)

Спеціалізація:
Кібератаки на енергетику, транспорт, урядові структури. Найвідоміші операції:
Блекаут у Києві 2015 та 2016 років (відключення електрики через злом диспетчерських систем). Вірус NotPetya (2017) - глобальні економічні збитки.
Поточна активність:
У 2024-2025 роках Sandworm продовжує активну діяльність у Європі, особливо після ескалації протистояння із Заход
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28.04.2025 23:31 Відповісти
це вже схоже на правду. Але закінчиться як з кацапською ракетою в польщі. Ну не починати ж війну через це.
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28.04.2025 23:49 Відповісти
 
 