В Іспанії оголосили надзвичайний стан через блекаут
Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан після того, як на більшій частині Піренейського півострова сталось відключення електроенергії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Оголосивши про запровадження надзвичайного стану, МВС Іспанії зауважило, що він діятиме в тих регіонах, які його запросять.
Наразі Мадрид, Андалусія та Естремадура звернулися до центрального уряду Іспанії з проханням взяти на себе підтримання громадського порядку та інші функції, зазначає Reuters.
Також в Іспанії зафіксовано втрату зовнішнього електропостачання на всіх атомних електростанціях країни. Усі енергоблоки зупинені у штатному режимі - повідомляє Енергоатом.з посиланням на Національного регулятора Іспанії (CSN).
Дизель-генератори працюють справно, підтримуючи критичні системи безпеки. Охолодження реакторів триває стабільно.
Нагадаємо, близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.
Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мєчта Грєти Тумбєрг.
і тепер щоб все запустити піде багато часу.
А якби прилетіла, то де б світла ще не було?
Sandworm (ГРУ, Росія)
Спеціалізація:
Кібератаки на енергетику, транспорт, урядові структури. Найвідоміші операції:
Блекаут у Києві 2015 та 2016 років (відключення електрики через злом диспетчерських систем). Вірус NotPetya (2017) - глобальні економічні збитки.
Поточна активність:
У 2024-2025 роках Sandworm продовжує активну діяльність у Європі, особливо після ескалації протистояння із Заход