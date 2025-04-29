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Новости Взрыв в порту Ирана
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Взрыв в иранском порту: число погибших возросло до 65

Взрыв в порту Ирана

Количество погибших вследствие взрыва в крупнейшем коммерческом порту Шахид Раджаи в южном иранском городе Бандар-Аббас возросло до 65.

Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщает DW со ссылкой на государственные СМИ Ирана, информирует Цензор.НЕТ.

От взрыва также пострадали более 1200 человек, большинство из которых уже выписаны из больниц.

По информации иранской таможенной службы, пожар вспыхнул на складе химикатов и опасных грузов.

Власти Ирана объясняют инцидент "халатностью". Министр внутренних дел заявил на иранском государственном телевидении, что на месте взрыва были обнаружены "недостатки", в том числе в мерах безопасности. Подозреваемые уже установлены, их вызвали в суд.

Взрыв в порту Ирана

Напомним, что взрыв в иранском порту прогремел утром в субботу, 26 апреля. Сильная взрывная волна выбила окна в радиусе нескольких километров. Местное издание Fars News сообщает, что взрыв было слышно за 26 километров от эпицентра.

Читайте также: Взрыв в иранском порту: количество погибших возросло до 40, более 1200 ранены, пожар до сих пор продолжается (обновлено)

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Унаслідок вибуху в іранському порту Бандер-Аббас загинули щонайменше 70 людей і понад 1200 отримали поранення.
Влада послалася на збої в протоколі безпеки, оскільки рятувальні роботи та операції з розчищення контейнерів все ще тривають.

Іранська компанія інфраструктурного зв'язку заявила в понеділок, що велика кібератака на інфраструктуру країни була відбита через день після вибуху, не надавши більш детальної інформації.
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29.04.2025 00:12 Ответить
нахер мне ваши иранци верните моих синовей с покровска
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29.04.2025 00:15 Ответить
Покажчик стурбометра у додатку мого смартфона зафіксував 95 кіломеркелей.Була проаналізована тематична активність добової поведінкі, місць запиту пошукових сервисів та новинарень, пульс, зрачки, тиск крові.
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29.04.2025 00:15 Ответить
Висловлюю свое щире ***** всім загиблим
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29.04.2025 00:17 Ответить
В селітрочку хтось цигарку забичкував ,як у Бейруті свого часу.
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29.04.2025 00:24 Ответить
 
 