Взрыв в иранском порту: число погибших возросло до 65

Количество погибших вследствие взрыва в крупнейшем коммерческом порту Шахид Раджаи в южном иранском городе Бандар-Аббас возросло до 65.

Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщает DW со ссылкой на государственные СМИ Ирана, информирует Цензор.НЕТ.

От взрыва также пострадали более 1200 человек, большинство из которых уже выписаны из больниц.

По информации иранской таможенной службы, пожар вспыхнул на складе химикатов и опасных грузов.

Власти Ирана объясняют инцидент "халатностью". Министр внутренних дел заявил на иранском государственном телевидении, что на месте взрыва были обнаружены "недостатки", в том числе в мерах безопасности. Подозреваемые уже установлены, их вызвали в суд.

Взрыв в порту Ирана

Напомним, что взрыв в иранском порту прогремел утром в субботу, 26 апреля. Сильная взрывная волна выбила окна в радиусе нескольких километров. Местное издание Fars News сообщает, что взрыв было слышно за 26 километров от эпицентра.

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