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Новини Вибух у порту Ірану
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Вибух в іранському порту: кількість загиблих зросла до 65

Вибух в порту Ірану

Кількість загиблих внаслідок вибуху в найбільшому комерційному порту Шахід Раджаї в південному іранському місті Бандар-Аббас зросла до 65. 

Про це в понеділок, 28 квітня, повідомляє DW з посиланням на державні ЗМІ Ірану, інформує Цензор.НЕТ.

Від вибуху також постраждали понад 1200 людей, більшість з яких вже виписані з лікарень.

За інформацією іранської митної служби, пожежа спалахнула на складі хімікатів і небезпечних вантажів.

Влада Ірану пояснює інцидент "недбалістю". Міністр внутрішніх справ заявив на іранському державному телебаченні, що на місці вибуху були виявлені "недоліки", в тому числі в заходах безпеки. Підозрювані вже встановлені. Їх викликали до суду.

Вибух в порту Ірану 

Нагадаємо, що вибух в іранському порту пролунав зранку в суботу, 26 квітня. Сильна вибухова хвиля вибила вікна в радіусі кількох кілометрів. Місцеве видання Fars News повідомляє, що вибух було чутно за 26 кілометрів від епіцентру.

Читайте також: Вибух в іранському порту: кількість загиблих зросла до 40, понад 1200 поранені, пожежа досі триває (оновлено)

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вибух (4470) Іран (2037) порт (2048)


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Унаслідок вибуху в іранському порту Бандер-Аббас загинули щонайменше 70 людей і понад 1200 отримали поранення.
Влада послалася на збої в протоколі безпеки, оскільки рятувальні роботи та операції з розчищення контейнерів все ще тривають.

Іранська компанія інфраструктурного зв'язку заявила в понеділок, що велика кібератака на інфраструктуру країни була відбита через день після вибуху, не надавши більш детальної інформації.
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29.04.2025 00:12 Відповісти
нахер мне ваши иранци верните моих синовей с покровска
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29.04.2025 00:15 Відповісти
Покажчик стурбометра у додатку мого смартфона зафіксував 95 кіломеркелей.Була проаналізована тематична активність добової поведінкі, місць запиту пошукових сервисів та новинарень, пульс, зрачки, тиск крові.
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29.04.2025 00:15 Відповісти
 
 