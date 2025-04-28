Вибух в іранському порту: кількість загиблих зросла до 65

Кількість загиблих внаслідок вибуху в найбільшому комерційному порту Шахід Раджаї в південному іранському місті Бандар-Аббас зросла до 65.

Про це в понеділок, 28 квітня, повідомляє DW з посиланням на державні ЗМІ Ірану, інформує Цензор.НЕТ.

Від вибуху також постраждали понад 1200 людей, більшість з яких вже виписані з лікарень.

За інформацією іранської митної служби, пожежа спалахнула на складі хімікатів і небезпечних вантажів.

Влада Ірану пояснює інцидент "недбалістю". Міністр внутрішніх справ заявив на іранському державному телебаченні, що на місці вибуху були виявлені "недоліки", в тому числі в заходах безпеки. Підозрювані вже встановлені. Їх викликали до суду.

Вибух в порту Ірану

Нагадаємо, що вибух в іранському порту пролунав зранку в суботу, 26 квітня. Сильна вибухова хвиля вибила вікна в радіусі кількох кілометрів. Місцеве видання Fars News повідомляє, що вибух було чутно за 26 кілометрів від епіцентру.

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