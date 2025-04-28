Вибух в іранському порту: кількість загиблих зросла до 65
Кількість загиблих внаслідок вибуху в найбільшому комерційному порту Шахід Раджаї в південному іранському місті Бандар-Аббас зросла до 65.
Про це в понеділок, 28 квітня, повідомляє DW з посиланням на державні ЗМІ Ірану, інформує Цензор.НЕТ.
Від вибуху також постраждали понад 1200 людей, більшість з яких вже виписані з лікарень.
За інформацією іранської митної служби, пожежа спалахнула на складі хімікатів і небезпечних вантажів.
Влада Ірану пояснює інцидент "недбалістю". Міністр внутрішніх справ заявив на іранському державному телебаченні, що на місці вибуху були виявлені "недоліки", в тому числі в заходах безпеки. Підозрювані вже встановлені. Їх викликали до суду.
Вибух в порту Ірану
Нагадаємо, що вибух в іранському порту пролунав зранку в суботу, 26 квітня. Сильна вибухова хвиля вибила вікна в радіусі кількох кілометрів. Місцеве видання Fars News повідомляє, що вибух було чутно за 26 кілометрів від епіцентру.
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Влада послалася на збої в протоколі безпеки, оскільки рятувальні роботи та операції з розчищення контейнерів все ще тривають.
Іранська компанія інфраструктурного зв'язку заявила в понеділок, що велика кібератака на інфраструктуру країни була відбита через день після вибуху, не надавши більш детальної інформації.