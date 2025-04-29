ПВО сбила 37 вражеских дронов из 100, еще 47 беспилотников-имитаторов не достигли целей, - Воздушные Силы

В ночь на 29 апреля российская армия атаковала Украину 100 БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из Курска, Миллерово, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено уничтожение 37 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

47 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Донецкая, Днепропетровская и Киевская области.

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