ППО збила 37 ворожих дронів зі 100, ще 47 безпілотників-імітаторів не досягли цілей, - Повітярні Сили
У ніч проти 29 квітня російська армія атакувала Україну 100 БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із Курська, Міллерово, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08.30 підтверджено збиття 37 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
47 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Київщина.
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Сергей Леонидович #601043
показати весь коментар29.04.2025 09:04 Відповісти Мені подобається 0
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