Россия атаковала дроном приграничное село в Черниговской области: ранена женщина
В результате удара российского беспилотника по пограничному селу Новгород-Северской громады на Черниговщине ранена 61-летняя женщина.
Об этом сообщила полиция Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, женщина обрабатывала огород, когда дрон сбросил взрывчатку. Пострадавшую госпитализировали.
"Произошло это вечером 28 апреля. Полицейские опросили потерпевшую пенсионерку в больнице и собрали доказательства очередного военного преступления российской армии", - отмечает Нацполиция.
По факту атаки открыто уголовное производство по статье 438 УК Украины (военные преступления).
Напомним, в тот же день российские войска атаковали дронами и Семеновскую громаду. В результате удара по жилому дому погиб 68-летний мужчина.
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