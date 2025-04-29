Росія атакувала дроном прикордонне село на Чернігівщині: поранена жінка

Внаслідок удару російського безпілотника по прикордонному селу Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині поранено 61-річну жінку.

Про це повідомила поліція Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, жінка обробляла город, коли дрон скинув вибухівку. Постраждалу госпіталізували.

"Сталося це ввечері 28 квітня. Поліцейські опитали потерпілу пенсіонерку у лікарні та зібрали докази чергового воєнного злочину російської армії", - зазначає Нацполіція.

За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за статтею 438 КК України (воєнні злочини).

Нагадаємо, того ж дня російські війська атакували дронами і Семенівську громаду. Внаслідок удару по житловому будинку загинув 68-річний чоловік.

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