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Новости Дроны против оккупантов Уничтожение российской техники
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13 единиц вражеской техники уничтожили операторы дронов 63-й ОМБр. ВИДЕО

Операторы дронов 63-й ОМБр уничтожили 13 единиц вражеской техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы украинских воинов, опубликована в соцсетях.

"Зенитчики уже в третий раз сбили самый дорогой российский разведчик Мерлин. А пилоты ББС лишили оккупантов буханки, мотоцикла, УАЗа, 3 орудий и 6 минометов", - отмечается в комментарии к видео.

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