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Новини Дрони проти окупантів Знищення російської техніки
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13 одиниць ворожої техніки знищили оператори дронів 63-ї ОМБр. ВIДЕО

Оператори дронів 63-ї ОМБр знищили 13 одиниць ворожної техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи українських воїнів, опублікований у соцмережах.

"Зенітники вже втретє збили найдорожчий російський розвідник Мерлін. А пілоти ББС позбавили окупантів буханки, мотоцикла, УАЗа, 3 гармат і 6 мінометів", - зазначається у коментарі до відео.

Також дивіться: Дрон добиває автомобіль з окупантами, який перекинувся на повній швидкості. ВIДЕО

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