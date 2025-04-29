13 одиниць ворожої техніки знищили оператори дронів 63-ї ОМБр. ВIДЕО
Оператори дронів 63-ї ОМБр знищили 13 одиниць ворожної техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи українських воїнів, опублікований у соцмережах.
"Зенітники вже втретє збили найдорожчий російський розвідник Мерлін. А пілоти ББС позбавили окупантів буханки, мотоцикла, УАЗа, 3 гармат і 6 мінометів", - зазначається у коментарі до відео.
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