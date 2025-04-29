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Новости Расходы на оборону Оборонительные расходы НАТО
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С 2026 года Литва будет тратить на оборону более 5% ВВП, - президент Науседа

Литва увеличит расходы на оборону до 5% ВВП

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что со следующего года страна будет тратить на оборону более 5% ВВП.

Об этом он сказал во время саммита Триморья в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Начиная со следующего года Литва будет тратить на оборону более 5% ВВП. Вместе с большинством стран Триморья, которые представляют восточный фланг НАТО, мы ожидаем значительного роста расходов на оборону", - рассказал лидер.

До сегодняшнего дня Литва тратила на оборону около 3% ВВП.

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Автор: 

Литва (2469) оборона (5210) расходы (138) Науседа Гитанас (265)


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Якщо не будете класти асфальт, а на ці гроші зробите ракет, то розгромите і рашку і корею і Китай до купи )) така тут логіка ))
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29.04.2025 16:07 Ответить
А зеленський з оточенням з 2019 року, такими питаннями оборони не займалися!!
Кривава Ціна, такому їхньому саботажу щодо виконання законодавства, відома не тільки Українцям, а і Західним Партнерам!
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29.04.2025 16:18 Ответить
 
 