С 2026 года Литва будет тратить на оборону более 5% ВВП, - президент Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что со следующего года страна будет тратить на оборону более 5% ВВП.
Об этом он сказал во время саммита Триморья в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Начиная со следующего года Литва будет тратить на оборону более 5% ВВП. Вместе с большинством стран Триморья, которые представляют восточный фланг НАТО, мы ожидаем значительного роста расходов на оборону", - рассказал лидер.
До сегодняшнего дня Литва тратила на оборону около 3% ВВП.
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