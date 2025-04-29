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Новини Витрати на оборону Оборонні витрати НАТО
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Із 2026 року Литва витрачатиме на оборону понад 5% ВВП, - президент Науседа

Литва збільшить витрати на оборону до 5% ВВП

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що із наступного року країна витрачатиме на оборону понад 5% ВВП.

Про це він сказав під час саміту Тримор’я у Варшаві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Починаючи з наступного року Литва витрачатиме на оборону понад 5% ВВП. Разом із більшістю країн Тримор’я, які представляють східний фланг НАТО, ми очікуємо на значне зростання витрат на оборону", - розповів лідер.

До сьогодні Литва витрачала на оборону близько 3% ВВП.

Читайте: Військові витрати у світі досягли рекордних 2,7 трильйона доларів, - SIPRI

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Литва (2405) оборона (4785) витрати (282) Науседа Гітанас (336)


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Якщо не будете класти асфальт, а на ці гроші зробите ракет, то розгромите і рашку і корею і Китай до купи )) така тут логіка ))
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29.04.2025 16:07 Відповісти
А зеленський з оточенням з 2019 року, такими питаннями оборони не займалися!!
Кривава Ціна, такому їхньому саботажу щодо виконання законодавства, відома не тільки Українцям, а і Західним Партнерам!
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29.04.2025 16:18 Відповісти
4.000.000$ ?
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29.04.2025 17:32 Відповісти
"стоимость ракеты Х-101 - $13 млн"
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29.04.2025 17:44 Відповісти
 
 