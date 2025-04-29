Із 2026 року Литва витрачатиме на оборону понад 5% ВВП, - президент Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що із наступного року країна витрачатиме на оборону понад 5% ВВП.

Про це він сказав під час саміту Тримор’я у Варшаві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Починаючи з наступного року Литва витрачатиме на оборону понад 5% ВВП. Разом із більшістю країн Тримор’я, які представляють східний фланг НАТО, ми очікуємо на значне зростання витрат на оборону", - розповів лідер.

До сьогодні Литва витрачала на оборону близько 3% ВВП.

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