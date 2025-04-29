НАТО останется основой безопасности Европы, - Минобороны Германии

В Министерстве обороны Германии считают, что необходимости создавать новые Альянсы для защиты Европы нет.

Об этом заявила спикер Федерального министерства обороны Германии по делам оборонного альянса Соня Момберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

У нее спросили, видит ли Германия потребность в создании новых альянсов по безопасности для защиты Европы. Момберг заявила: "НАТО есть и будет оставаться основой безопасности Европы".

Она отметила, что позиция Берлина относительно долгосрочной перспективы безопасности Украины "широко обсуждалась в прошлом".

"Правительство Германии будет продолжать оказывать существенную поддержку Украине", - добавила пресс-секретарь.

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