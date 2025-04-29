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Новини Допомога Україні від Німеччини
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НАТО залишатиметься основою безпеки Європи, - Міноборони Німеччини

Чи створять заміну НАТО в Європі. У Німеччині відповіли

У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що потреби створювати нові Альянси для захисту Європи немає.

Про це заявила речниця Федерального міністерства оборони Німеччини у справах оборонного альянсу Соня Момберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

У неї запитали, чи бачить Німеччина потребу у створенні нових безпекових альянсів для захисту Європи. Момберг заявила: "НАТО є і залишатиметься основою безпеки Європи".

Вона зазначила, що позиція Берліна щодо довгострокової перспективи безпеки України "широко обговорювалася в минулому".

"Уряд Німеччини продовжуватиме надавати суттєву підтримку Україні", - додала речниця.

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Автор: 

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29.04.2025 17:22 Відповісти
 
 