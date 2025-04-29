НАТО залишатиметься основою безпеки Європи, - Міноборони Німеччини
У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що потреби створювати нові Альянси для захисту Європи немає.
Про це заявила речниця Федерального міністерства оборони Німеччини у справах оборонного альянсу Соня Момберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
У неї запитали, чи бачить Німеччина потребу у створенні нових безпекових альянсів для захисту Європи. Момберг заявила: "НАТО є і залишатиметься основою безпеки Європи".
Вона зазначила, що позиція Берліна щодо довгострокової перспективи безпеки України "широко обговорювалася в минулому".
"Уряд Німеччини продовжуватиме надавати суттєву підтримку Україні", - додала речниця.
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Desar
показати весь коментар29.04.2025 17:22 Відповісти Мені подобається 0
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