НАТО залишатиметься основою безпеки Європи, - Міноборони Німеччини

У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що потреби створювати нові Альянси для захисту Європи немає.

Про це заявила речниця Федерального міністерства оборони Німеччини у справах оборонного альянсу Соня Момберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

У неї запитали, чи бачить Німеччина потребу у створенні нових безпекових альянсів для захисту Європи. Момберг заявила: "НАТО є і залишатиметься основою безпеки Європи".

Вона зазначила, що позиція Берліна щодо довгострокової перспективи безпеки України "широко обговорювалася в минулому".

"Уряд Німеччини продовжуватиме надавати суттєву підтримку Україні", - додала речниця.

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