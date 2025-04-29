На фронте произошло 75 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 75 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности Степок, Миропольское, Наумовка, Семеновка, Угроиды, Проходы Сумской области; Михальчина Слобода Черниговской области. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Мирополье и Проходы Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

Украинские воины сегодня остановили атаку в районе Каменки на Харьковском направлении.

На Купянском направлении враг совершил два штурмовых действия в направлении Петропавловки и Новой Кругляковки.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 10 раз вблизи населенных пунктов Липовое, Новое, Новомихайловка, Мирное и Ямполевка. До сих пор продолжаются пять боевых столкновений.

На Сиверском направлении Силы обороны отбили атаку вблизи Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении украинские защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в направлениях Майского, Предтечино, Белой Горы и в районе Часова Яра. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении противник один раз атаковал вблизи Дачного.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 38 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Тарасовка, Шевченко, Елизаветовка, Новоторецкое, Лисовка, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Надиевка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили 22 атаки, 12 боевых столкновений до сих пор продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал вблизи Константинополя, Бурлацкого и в направлении Отрадного. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник наносил авиационные удары по Гуляйполю.

На Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку.

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Операция ВСУ на Курщине

На Курском направлении украинские защитники отбили шесть атак россиян, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор. Противник с начала суток нанес четыре авиационных удара, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 15 управляемых авиационных бомб и осуществил 142 артиллерийских обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.