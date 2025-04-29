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Новости Арест украицев в США
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В США арестовали двух украинцев за "незаконное голосование" на выборах 2024 года

В США задержали двух украинцев, которые якобы незаконно голосовали на выборах 2024 года

Миграционная и таможенная правоохранительная служба США арестовала двух граждан Украины, которые якобы незаконно проголосовали на президентских выборах 2024 года.

Об этом сообщила глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, американские правоохранители арестовали двух украинцев "в сотрудничестве с DOGE", имея в виду орган по вопросам сокращения госаппарата, связанный с Илоном Маском.

"При президентстве Дональда Трампа, если вы приезжаете в нашу страну и нарушаете наши законы, вы несете ответственность", - добавила она.

Пока никакой другой информации об аресте украинцев нет.

Также читайте: Из "мирного плана" США исчезло требование о выборах в Украине, - СМИ

Украинцев задержали в США за незаконное голосование в 2024 году

Отметим, что в Соединенных Штатах право голоса имеют только граждане, которые на дату президентских выборов достигли 18-летнего возраста и зарегистрированы в соответствии с правилами штата, в котором они проживают.

Администрация Дональда Трампа ранее заявляла, что на выборах президента США якобы голосуют мигранты, и приняла меры для усиления контроля над избирательным процессом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не ценит мирные инициативы США. Я спасаю эту страну, - Трамп

Автор: 

арест (10456) выборы (24731) США (26743)


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Топ комментарии
+12
А як вони могли голосувать, не будучи громадянами США? Та й навіть, якщо вони мали громадянство США, але голосували з порушенням правил штату - то це проблеми, в першу чергу, місцевої виборчої комісії, а не цих людей, яких комісія внесла до виборчих списків та допустила до голосування!
Здається мені, це такий початок пошуків невістки, яка всралася...
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29.04.2025 21:55
+7
Дайте, вгадаю... Голосували за Байдена. Нє?! Як доказ - навіть бюлетені є! 😁
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29.04.2025 21:51
+5
Нічого не зрозумів. Навіщо їм було взагалі це? Щоб що??? Скоріше чергова маячня команди рудої бібізяни. Щоб хоч чимось, хоч якось нашкодити українцям у Штатах. Бо у старого мудака вся пика у пуху
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29.04.2025 22:03
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Правила форума Совет форумчан
А, якщо вони голосували за Трампа? 😁
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29.04.2025 21:49 Ответить
За ковбасу голосували. І за гречку. За с арою звичкою. 😊 А якщо серйозно, то це якась муйня, де ключове - українці. Не кацапи і навіть не мексиканці. Що взагалі дивно. Не ******* наші колишні співвітчизники, мігранти у першому поколінні голосувати. Ой не *******. Знаю, що пишу.
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29.04.2025 21:56 Ответить
А от ці двоє *******. І підірвали вдвох світовий порядок.

Так би Трамп просто виграв, а він замість цього виграв, але залишився не повністю задоволеним.

Очевидно ж, що у всій *****, що накалобродив після цього Дональд Фредович, винні ці двоє українців. 😁
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29.04.2025 22:45 Ответить
74-метрову яхту Casino Royale (раніше відому як "Всесвіт"), яку раніше пов'язували з колишнім президентом Росії Дмитром Медведєвим, придбав американський бізнесмен Джон Сталуппі.

Про це https://haqqin.az/news/345829 пише видання haggin.az з посиланням на спеціалізований портал Luxury Launches. Сталуппі - відомий автомобільний магнат, великий любитель яхт та колишній партнер Дональда Трампа.
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29.04.2025 21:50 Ответить
це була одна з умов на перемовинах вітькова з путіним.
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29.04.2025 22:07 Ответить
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29.04.2025 22:08 Ответить
а от від запропонованої ціни мєдвєдєву ніфіга не було смішно.
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29.04.2025 22:15 Ответить
Ти бачив цей трэш?
Свиня: О,кацапчик свіженькі. Зараз пообідаю!
Кацап: Відвали! Я ще живий!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1kaw3ph/in_the_kursk_sector_a_pig_tries_to_eat_a_still/
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29.04.2025 23:11 Ответить
свиню жалко, точно отримала уламкове поранення.
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29.04.2025 23:30 Ответить
Дайте, вгадаю... Голосували за Байдена. Нє?! Як доказ - навіть бюлетені є! 😁
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29.04.2025 21:51 Ответить
А як вони могли голосувать, не будучи громадянами США? Та й навіть, якщо вони мали громадянство США, але голосували з порушенням правил штату - то це проблеми, в першу чергу, місцевої виборчої комісії, а не цих людей, яких комісія внесла до виборчих списків та допустила до голосування!
Здається мені, це такий початок пошуків невістки, яка всралася...
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29.04.2025 21:55 Ответить
В США не має загальної бази даних документів, що посвідчують особу. Кожен штат веде свої списки. Незнання закону не звільняє від відповідальності - напевно мали знати що іноземці голосувати не можуть.
До речі, Трамп і республіканці виступають за посилення перевірки документів на дільницях.
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29.04.2025 22:40 Ответить
Головне щоб у Сальвадор у в'язницю не відправили. МЗС вже зробило заяву?
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29.04.2025 22:02 Ответить
принаймні їх не застрелили, як її собаку. Це вже прогрес.
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29.04.2025 22:04 Ответить
Ще одна ******* з випаленими гідроксіхлорохіном мізками.
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29.04.2025 22:02 Ответить
Нічого не зрозумів. Навіщо їм було взагалі це? Щоб що??? Скоріше чергова маячня команди рудої бібізяни. Щоб хоч чимось, хоч якось нашкодити українцям у Штатах. Бо у старого мудака вся пика у пуху
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29.04.2025 22:03 Ответить
А що в Штатах можна голосувати всім бажаючим, без документів, чи якихось вимог.
Чи це черговий словесний понос в бік України?
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29.04.2025 22:14 Ответить
І прямо необхідно було підкреслити, що вони саме української національності? І як вони могли голосувати без американського паспорту?
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29.04.2025 22:21 Ответить
Ха.
Сейчас в белом доме одни кацапские проститутки. В ********* с надписью ссср ходят.
Американцев там не осталось.
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29.04.2025 22:23 Ответить
Перепрошую, а ЯК можна проголосувати, якщо не маєш на то право?! Реєстр виборців, виборчі списки, паспорт... ну і виборча комісія якась? Там, в тих юесеях того взагалі ніхто не контролює? Виборчі бюлетні у вільному доступі чи, може, їх в супермаркетах продають?
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29.04.2025 22:24 Ответить
А вони що, проголосували за зеленського? Ну тоді поділом їм!
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29.04.2025 22:36 Ответить
😁😂👍🤝
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29.04.2025 22:40 Ответить
 
 