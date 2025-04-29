В США арестовали двух украинцев за "незаконное голосование" на выборах 2024 года

Миграционная и таможенная правоохранительная служба США арестовала двух граждан Украины, которые якобы незаконно проголосовали на президентских выборах 2024 года.

Об этом сообщила глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, американские правоохранители арестовали двух украинцев "в сотрудничестве с DOGE", имея в виду орган по вопросам сокращения госаппарата, связанный с Илоном Маском.

"При президентстве Дональда Трампа, если вы приезжаете в нашу страну и нарушаете наши законы, вы несете ответственность", - добавила она.

Пока никакой другой информации об аресте украинцев нет.

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Отметим, что в Соединенных Штатах право голоса имеют только граждане, которые на дату президентских выборов достигли 18-летнего возраста и зарегистрированы в соответствии с правилами штата, в котором они проживают.

Администрация Дональда Трампа ранее заявляла, что на выборах президента США якобы голосуют мигранты, и приняла меры для усиления контроля над избирательным процессом.

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