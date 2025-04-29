В США арестовали двух украинцев за "незаконное голосование" на выборах 2024 года
Миграционная и таможенная правоохранительная служба США арестовала двух граждан Украины, которые якобы незаконно проголосовали на президентских выборах 2024 года.
Об этом сообщила глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, американские правоохранители арестовали двух украинцев "в сотрудничестве с DOGE", имея в виду орган по вопросам сокращения госаппарата, связанный с Илоном Маском.
"При президентстве Дональда Трампа, если вы приезжаете в нашу страну и нарушаете наши законы, вы несете ответственность", - добавила она.
Пока никакой другой информации об аресте украинцев нет.
Отметим, что в Соединенных Штатах право голоса имеют только граждане, которые на дату президентских выборов достигли 18-летнего возраста и зарегистрированы в соответствии с правилами штата, в котором они проживают.
Администрация Дональда Трампа ранее заявляла, что на выборах президента США якобы голосуют мигранты, и приняла меры для усиления контроля над избирательным процессом.
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Так би Трамп просто виграв, а він замість цього виграв, але залишився не повністю задоволеним.
Очевидно ж, що у всій *****, що накалобродив після цього Дональд Фредович, винні ці двоє українців. 😁
Про це https://haqqin.az/news/345829 пише видання haggin.az з посиланням на спеціалізований портал Luxury Launches. Сталуппі - відомий автомобільний магнат, великий любитель яхт та колишній партнер Дональда Трампа.
Свиня: О,кацапчик свіженькі. Зараз пообідаю!
Кацап: Відвали! Я ще живий!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1kaw3ph/in_the_kursk_sector_a_pig_tries_to_eat_a_still/
Здається мені, це такий початок пошуків невістки, яка всралася...
До речі, Трамп і республіканці виступають за посилення перевірки документів на дільницях.
Чи це черговий словесний понос в бік України?
Сейчас в белом доме одни кацапские проститутки. В ********* с надписью ссср ходят.
Американцев там не осталось.