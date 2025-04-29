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Новини Арешт українців
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У США заарештували двох українців за "незаконне голосування" на виборах 2024 року

У США затримали двох українців, які нібито незаконно голосували на виборах 2024 року

Міграційна та митна правоохоронна служба США заарештувала двох громадян України, які нібито незаконно проголосували на президентських виборах 2024 року.

Про це повідомила очільниця Міністерства внутрішньої безпеки США Крісті Ноем у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, американські правоохоронці арештували двох українців "у співпраці з DOGE", маючи на увазі орган з питань скорочення держапарату, повʼязаний з Ілоном Маском.

"За президентства Дональда Трампа, якщо ви приїжджаєте до нашої країни й порушуєте наші закони, ви несете відповідальність", – додала вона.

Наразі жодної іншої інформації про арешт українців немає.

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Українців затримали у США за незаконне голосування 2024 року

Зазначимо, що в Сполучених Штатах право голосу мають лише громадяни, які на дату президентських виборів досягли 18-річного віку та зареєстровані відповідно до правил штату, в якому вони проживають.

Адміністрація Дональда Трампа раніше заявляла, що на виборах президента США нібито голосують мігранти, та вжила заходів для посилення контролю над виборчим процесом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не цінує мирні ініціативи США. Я рятую цю країну, - Трамп

Автор: 

арешт (2525) вибори (6693) США (22925)


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Топ коментарі
+9
А як вони могли голосувать, не будучи громадянами США? Та й навіть, якщо вони мали громадянство США, але голосували з порушенням правил штату - то це проблеми, в першу чергу, місцевої виборчої комісії, а не цих людей, яких комісія внесла до виборчих списків та допустила до голосування!
Здається мені, це такий початок пошуків невістки, яка всралася...
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29.04.2025 21:55
+6
Дайте, вгадаю... Голосували за Байдена. Нє?! Як доказ - навіть бюлетені є! 😁
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29.04.2025 21:51
+4
Нічого не зрозумів. Навіщо їм було взагалі це? Щоб що??? Скоріше чергова маячня команди рудої бібізяни. Щоб хоч чимось, хоч якось нашкодити українцям у Штатах. Бо у старого мудака вся пика у пуху
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29.04.2025 22:03
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А, якщо вони голосували за Трампа? 😁
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29.04.2025 21:49 Відповісти
За ковбасу голосували. І за гречку. За с арою звичкою. 😊 А якщо серйозно, то це якась муйня, де ключове - українці. Не кацапи і навіть не мексиканці. Що взагалі дивно. Не ******* наші колишні співвітчизники, мігранти у першому поколінні голосувати. Ой не *******. Знаю, що пишу.
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29.04.2025 21:56 Відповісти
А от ці двоє *******. І підірвали вдвох світовий порядок.

Так би Трамп просто виграв, а він замість цього виграв, але залишився не повністю задоволеним.

Очевидно ж, що у всій *****, що накалобродив після цього Дональд Фредович, винні ці двоє українців. 😁
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29.04.2025 22:45 Відповісти
74-метрову яхту Casino Royale (раніше відому як "Всесвіт"), яку раніше пов'язували з колишнім президентом Росії Дмитром Медведєвим, придбав американський бізнесмен Джон Сталуппі.

Про це https://haqqin.az/news/345829 пише видання haggin.az з посиланням на спеціалізований портал Luxury Launches. Сталуппі - відомий автомобільний магнат, великий любитель яхт та колишній партнер Дональда Трампа.
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29.04.2025 21:50 Відповісти
це була одна з умов на перемовинах вітькова з путіним.
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29.04.2025 22:07 Відповісти
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29.04.2025 22:08 Відповісти
а от від запропонованої ціни мєдвєдєву ніфіга не було смішно.
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29.04.2025 22:15 Відповісти
Ти бачив цей трэш?
Свиня: О,кацапчик свіженькі. Зараз пообідаю!
Кацап: Відвали! Я ще живий!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1kaw3ph/in_the_kursk_sector_a_pig_tries_to_eat_a_still/
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29.04.2025 23:11 Відповісти
свиню жалко, точно отримала уламкове поранення.
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29.04.2025 23:30 Відповісти
Дайте, вгадаю... Голосували за Байдена. Нє?! Як доказ - навіть бюлетені є! 😁
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29.04.2025 21:51 Відповісти
А як вони могли голосувать, не будучи громадянами США? Та й навіть, якщо вони мали громадянство США, але голосували з порушенням правил штату - то це проблеми, в першу чергу, місцевої виборчої комісії, а не цих людей, яких комісія внесла до виборчих списків та допустила до голосування!
Здається мені, це такий початок пошуків невістки, яка всралася...
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29.04.2025 21:55 Відповісти
В США не має загальної бази даних документів, що посвідчують особу. Кожен штат веде свої списки. Незнання закону не звільняє від відповідальності - напевно мали знати що іноземці голосувати не можуть.
До речі, Трамп і республіканці виступають за посилення перевірки документів на дільницях.
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29.04.2025 22:40 Відповісти
Головне щоб у Сальвадор у в'язницю не відправили. МЗС вже зробило заяву?
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29.04.2025 22:02 Відповісти
принаймні їх не застрелили, як її собаку. Це вже прогрес.
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29.04.2025 22:04 Відповісти
Ще одна ******* з випаленими гідроксіхлорохіном мізками.
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29.04.2025 22:02 Відповісти
Нічого не зрозумів. Навіщо їм було взагалі це? Щоб що??? Скоріше чергова маячня команди рудої бібізяни. Щоб хоч чимось, хоч якось нашкодити українцям у Штатах. Бо у старого мудака вся пика у пуху
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29.04.2025 22:03 Відповісти
А що в Штатах можна голосувати всім бажаючим, без документів, чи якихось вимог.
Чи це черговий словесний понос в бік України?
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29.04.2025 22:14 Відповісти
І прямо необхідно було підкреслити, що вони саме української національності? І як вони могли голосувати без американського паспорту?
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29.04.2025 22:21 Відповісти
Ха.
Сейчас в белом доме одни кацапские проститутки. В ********* с надписью ссср ходят.
Американцев там не осталось.
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29.04.2025 22:23 Відповісти
Перепрошую, а ЯК можна проголосувати, якщо не маєш на то право?! Реєстр виборців, виборчі списки, паспорт... ну і виборча комісія якась? Там, в тих юесеях того взагалі ніхто не контролює? Виборчі бюлетні у вільному доступі чи, може, їх в супермаркетах продають?
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29.04.2025 22:24 Відповісти
А вони що, проголосували за зеленського? Ну тоді поділом їм!
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29.04.2025 22:36 Відповісти
😁😂👍🤝
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29.04.2025 22:40 Відповісти
 
 