У США заарештували двох українців за "незаконне голосування" на виборах 2024 року

Міграційна та митна правоохоронна служба США заарештувала двох громадян України, які нібито незаконно проголосували на президентських виборах 2024 року.

Про це повідомила очільниця Міністерства внутрішньої безпеки США Крісті Ноем у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, американські правоохоронці арештували двох українців "у співпраці з DOGE", маючи на увазі орган з питань скорочення держапарату, повʼязаний з Ілоном Маском.

"За президентства Дональда Трампа, якщо ви приїжджаєте до нашої країни й порушуєте наші закони, ви несете відповідальність", – додала вона.

Наразі жодної іншої інформації про арешт українців немає.

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Зазначимо, що в Сполучених Штатах право голосу мають лише громадяни, які на дату президентських виборів досягли 18-річного віку та зареєстровані відповідно до правил штату, в якому вони проживають.

Адміністрація Дональда Трампа раніше заявляла, що на виборах президента США нібито голосують мігранти, та вжила заходів для посилення контролю над виборчим процесом.

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