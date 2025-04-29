У США заарештували двох українців за "незаконне голосування" на виборах 2024 року
Міграційна та митна правоохоронна служба США заарештувала двох громадян України, які нібито незаконно проголосували на президентських виборах 2024 року.
Про це повідомила очільниця Міністерства внутрішньої безпеки США Крісті Ноем у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, американські правоохоронці арештували двох українців "у співпраці з DOGE", маючи на увазі орган з питань скорочення держапарату, повʼязаний з Ілоном Маском.
"За президентства Дональда Трампа, якщо ви приїжджаєте до нашої країни й порушуєте наші закони, ви несете відповідальність", – додала вона.
Наразі жодної іншої інформації про арешт українців немає.
Зазначимо, що в Сполучених Штатах право голосу мають лише громадяни, які на дату президентських виборів досягли 18-річного віку та зареєстровані відповідно до правил штату, в якому вони проживають.
Адміністрація Дональда Трампа раніше заявляла, що на виборах президента США нібито голосують мігранти, та вжила заходів для посилення контролю над виборчим процесом.
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Так би Трамп просто виграв, а він замість цього виграв, але залишився не повністю задоволеним.
Очевидно ж, що у всій *****, що накалобродив після цього Дональд Фредович, винні ці двоє українців. 😁
Про це https://haqqin.az/news/345829 пише видання haggin.az з посиланням на спеціалізований портал Luxury Launches. Сталуппі - відомий автомобільний магнат, великий любитель яхт та колишній партнер Дональда Трампа.
Свиня: О,кацапчик свіженькі. Зараз пообідаю!
Кацап: Відвали! Я ще живий!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1kaw3ph/in_the_kursk_sector_a_pig_tries_to_eat_a_still/
Здається мені, це такий початок пошуків невістки, яка всралася...
До речі, Трамп і республіканці виступають за посилення перевірки документів на дільницях.
Чи це черговий словесний понос в бік України?
Сейчас в белом доме одни кацапские проститутки. В ********* с надписью ссср ходят.
Американцев там не осталось.