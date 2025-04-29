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Новости Удары РФ по Херсону
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Оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии, ранена женщина, - ОВА

вибух

Вечером 29 апреля российские оккупанты ударили из артиллерии по Днепровскому району Херсона. Ранена женщина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Около 20:20 российские войска обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона.

В результате атаки пострадала 70-летняя женщина, которая находилась на улице. У нее - минно-взрывная травма и осколочное ранение спины", - сообщили в ОВА.

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обстрел (27259) Херсон (2832) Херсонская область (4788) Херсонский район (277)


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