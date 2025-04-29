Оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии, ранена женщина, - ОВА
Вечером 29 апреля российские оккупанты ударили из артиллерии по Днепровскому району Херсона. Ранена женщина.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Около 20:20 российские войска обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона.
В результате атаки пострадала 70-летняя женщина, которая находилась на улице. У нее - минно-взрывная травма и осколочное ранение спины", - сообщили в ОВА.
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