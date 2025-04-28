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Трое человек пострадали вследствие обстрелов Херсонщины: КАБ разрушил дом в Херсоне. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 28 апреля на Херсонщине от атак россиян пострадали три человека. Еще 5 херсонцев, попавших под обстрел на прошлой неделе, обратились за медпомощью.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация в фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Херсон

  • Около 17:40 российские оккупанты с дрона атаковали Днепровский район. Минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги получил херсонец 1988 г. р. Сейчас он госпитализирован.

Также о последствиях вражеской атаки управляемыми авиабомбами по Херсону сообщили в ГСЧС: спасатели обследовали места попаданий. В одном из жилых домов обнаружили аварийные конструкции, которые угрожали обвалом. Спасатели оперативно демонтировали опасные элементы и устранили угрозу.

Также смотрите: Россияне атаковали гражданское авто с дрона в Херсоне, - МВА. ФОТО

Обстрел Херсона 28 апреля
Обстрел Херсона 28 апреля
Обстрел Херсона 28 апреля

Белозерка

  • В больницу обратились двое жителей Белозерки, которые пострадали вследствие российского обстрела. Вражеский снаряд попал в гараж, в котором находились 39-летний мужчина и его 18-летний сын. Они получили минно-взрывные травмы и контузии.

Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.

Также смотрите: Утром вражеская авиация нанесла удары по Херсону, четверо пострадавших (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27248) Херсон (2830) Херсонская область (4786) Херсонский район (275) Белозерка (35)


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