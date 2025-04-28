Трое человек пострадали вследствие обстрелов Херсонщины: КАБ разрушил дом в Херсоне. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 28 апреля на Херсонщине от атак россиян пострадали три человека. Еще 5 херсонцев, попавших под обстрел на прошлой неделе, обратились за медпомощью.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация в фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
Херсон
- Около 17:40 российские оккупанты с дрона атаковали Днепровский район. Минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги получил херсонец 1988 г. р. Сейчас он госпитализирован.
Также о последствиях вражеской атаки управляемыми авиабомбами по Херсону сообщили в ГСЧС: спасатели обследовали места попаданий. В одном из жилых домов обнаружили аварийные конструкции, которые угрожали обвалом. Спасатели оперативно демонтировали опасные элементы и устранили угрозу.
Белозерка
- В больницу обратились двое жителей Белозерки, которые пострадали вследствие российского обстрела. Вражеский снаряд попал в гараж, в котором находились 39-летний мужчина и его 18-летний сын. Они получили минно-взрывные травмы и контузии.
Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.
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