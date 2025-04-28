Троє людей постраждало внаслідок обстрілів Херсонщини: КАБ зруйнував будинок у Херсоні. ФОТОрепортаж

Протягом 28 квітня на Херсонщині від атак росіян постраждало троє людей. Ще 5 херсонців, які потрапили під обстріл минуло тижня, звернулися по меддопомогу.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Херсон

Близько 17.40 російські окупанти з дрона атакували Дніпровський район. Мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги отримав херсонець 1988 р. н. Наразі він ушпиталений.

Також про наслідки ворожої атаки керованими авіабомбами по Херсону повідомили в ДСНС: рятувальники обстежили місця влучань. В одному з житлових будинків виявили аварійні конструкції, що загрожували обвалом. Надзвичайники оперативно демонтували небезпечні елементи та усунули загрозу.

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Білозерка

До лікарні звернулись двоє жителів Білозерки, котрі постраждали внаслідок російського обстрілу. Ворожий снаряд влучив у гараж, в якому перебували 39-річний чоловік та його 18-річний син. Вони дістали мінно-вибухові травми та контузії.

Медики надали потерпілим необхідну допомогу. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.

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