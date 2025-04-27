Зранку ворожа авіація завдала ударів по Херсону, четверо постраждалих (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

27 квітня, вранці, російська авіація вкотре завдала ударів по Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок "прильоту" пошкоджено дві багатоповерхівки, приватний будинок, а також медичний заклад.

До лікарні доправили 82-річну жінку з мінно-вибуховою травмою. Нині медики її дообстежують та надають необхідну допомогу.

81-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та садна обличчя. Вона під наглядом лікарів.

Ще двоє людей, які постраждали від російського авіаудару, звернулись до медиків. У чоловіків 58 та 59 років мінно-вибухова травма та відкриті рани голови.

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