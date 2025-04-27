Утром вражеская авиация нанесла удары по Херсону, четверо пострадавших (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

27 апреля, утром, российская авиация в очередной раз нанесла удары по Херсону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

В результате "прилета" повреждены две многоэтажки, частный дом, а также медицинское учреждение.

В больницу доставили 82-летнюю женщину с минно-взрывной травмой.

81-летняя женщина получила минно-взрывную травму и ссадины лица. Она под наблюдением врачей.

Еще два человека, пострадавшие от российского авиаудара, обратились к медикам. У мужчин 58 и 59 лет минно-взрывная травма и открытые раны головы.

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