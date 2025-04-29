Окупанти обстріляли Херсон з артилерії, поранено жінку, - ОДА
Ввечері 29 квітня російські окупанти вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона. Поранена жінка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОДА.
"Близько 20:20 російські війська обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона.
Внаслідок атаки постраждала 70-річна жінка, котра перебувала на вулиці. В неї - мінно-вибухова травма та уламкове поранення спини", - повідомили в ОДА.
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