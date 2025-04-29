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Новини Удари РФ по Херсону
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Окупанти обстріляли Херсон з артилерії, поранено жінку, - ОДА

вибух

Ввечері 29 квітня російські окупанти вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона. Поранена жінка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОДА.

"Близько 20:20 російські війська обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона.

Внаслідок атаки постраждала 70-річна жінка, котра перебувала на вулиці. В неї - мінно-вибухова травма та уламкове поранення спини", - повідомили в ОДА.

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обстріл (28580) Херсон (3375) Херсонська область (5773) Херсонський район (282)


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