Окупанти обстріляли Херсон з артилерії, поранено жінку, - ОДА

Ввечері 29 квітня російські окупанти вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона. Поранена жінка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОДА.

"Близько 20:20 російські війська обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона.

Внаслідок атаки постраждала 70-річна жінка, котра перебувала на вулиці. В неї - мінно-вибухова травма та уламкове поранення спини", - повідомили в ОДА.

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