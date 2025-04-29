На Покровском направлении враг атаковал 51 раз, уничтожено 359 оккупантов, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 125 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Сегодня оккупанты нанесли 70 авиационных ударов, применив 129 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1112 дронов-камикадзе и осуществили почти четыре с половиной тысячи обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска остановили одну атаку противника в сторону Каменки.

На Купянском направлении противник провел 9 штурмов позиций наших защитников вблизи Загрызово, Степной Новоселовки и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки. Украинские защитники остановили шесть вражеских атак, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 21 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Липовое, Новое, Новомихайловка, Мирное, Зеленая Долина и Ямполевка. К этому времени незавершенными остаются еще пять боестолкновений.

На Сиверском направлении враг совершил три штурма позиций наших подразделений вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении пока зафиксировано 13 боевых столкновений в в направлениях Майского, Предтечино, Белой Горы и в районах Курдюмовки и Часова Яра.

На Торецком направлении россияне шесть раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили неподалеку Дачного, Торецка, Крымского и в направлении Дилиевки. В настоящее время идет бой.

На Покровском направлении захватнические подразделения 51 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Тарасовка, Шевченко, Елизаветовка, Новоторецкое, Лисовка, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Надиевка и Андреевка. До сих пор продолжается девять боестолкновений. Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 359 оккупантов, 179 из них - безвозвратно. Также уничтожены боевая бронированная машина, РСЗО БМ-21, 19 автомобилей, девять мотоциклов, миномет, ретранслятор, терминал спутниковой связи и 16 БПЛА. Также поврежден танк, три автомобиля и мотоцикл противника.

На Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал вблизи Константинополя, Бурлацкого, Привольного, Ривнополя и в направлении Одрадного. Наши защитники успешно остановили все вражеские атаки.

Боевые действия на юге

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

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Операция ВСУ на Курщине

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 15 атак российских захватчиков, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются. Кроме этого, враг нанес семь авиационных ударов с применением 18 управляемых бомб, а также осуществил 220 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности два - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.