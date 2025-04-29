Украина привлекает Катар и ОАЭ в качестве посредников для возвращения детей из оккупации, - Лубинец
Украина привлекает Катар и Объединенные Арабские Эмираты к процессу ускорения возвращения незаконно депортированных украинских детей из Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил в телеэфире.
Он рассказал о девятом заседании рабочей группы по вопросам человеческого измерения формулы мира, которое впервые состоялось не в Киеве, а в Житомире.
"На одной из таких встреч у нас были инициативы по включению Катара как посредника по возвращению украинских детей. Обсуждались вопросы и приобщения Объединенных Арабских Эмиратов", - сообщил он.
По его словам, это часть масштабной работы, которую осуществляют представители украинской власти совместно с международными партнерами для возвращения домой украинских граждан.
Рабочая группа по вопросам человеческого измерения формулы мира, возглавляемая представителями Украины, Канады и Норвегии, также координирует усилия в этом направлении.
"По моему приглашению приехали 40 международных делегаций. Это традиционные наши партнеры, это страны, которые нам помогают. Канада, Норвегия, в первую очередь, многие европейские страны, а также шесть международных организаций", - добавил Лубинец.
По его словам, главными темами обсуждения были вопросы освобождения депортированных украинских детей, незаконно задержанных гражданских и военнопленных. Кроме того, участники встречи рассматривали механизмы дополнительного давления на Россию через информационные кампании, посреднические усилия и организацию специального трибунала.
"Мы приглашаем представителей украинской власти. Сегодня присутствовал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, была замминистра юстиции, были представители Министерства иностранных дел. Физически был с нами народный депутат Арсений Пушкаренко", - резюмировал Лубинец.
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