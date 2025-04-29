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Новости Возвращение детей из оккупации
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Украина привлекает Катар и ОАЭ в качестве посредников для возвращения детей из оккупации, - Лубинец

Возвращение депортированных детей: Украина привлекает Катар и ОАЭ

Украина привлекает Катар и Объединенные Арабские Эмираты к процессу ускорения возвращения незаконно депортированных украинских детей из Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил в телеэфире.

Он рассказал о девятом заседании рабочей группы по вопросам человеческого измерения формулы мира, которое впервые состоялось не в Киеве, а в Житомире.

"На одной из таких встреч у нас были инициативы по включению Катара как посредника по возвращению украинских детей. Обсуждались вопросы и приобщения Объединенных Арабских Эмиратов", - сообщил он.

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По его словам, это часть масштабной работы, которую осуществляют представители украинской власти совместно с международными партнерами для возвращения домой украинских граждан.

Рабочая группа по вопросам человеческого измерения формулы мира, возглавляемая представителями Украины, Канады и Норвегии, также координирует усилия в этом направлении.

"По моему приглашению приехали 40 международных делегаций. Это традиционные наши партнеры, это страны, которые нам помогают. Канада, Норвегия, в первую очередь, многие европейские страны, а также шесть международных организаций", - добавил Лубинец.

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По его словам, главными темами обсуждения были вопросы освобождения депортированных украинских детей, незаконно задержанных гражданских и военнопленных. Кроме того, участники встречи рассматривали механизмы дополнительного давления на Россию через информационные кампании, посреднические усилия и организацию специального трибунала.

"Мы приглашаем представителей украинской власти. Сегодня присутствовал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, была замминистра юстиции, были представители Министерства иностранных дел. Физически был с нами народный депутат Арсений Пушкаренко", - резюмировал Лубинец.

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Той Катар, що фінансує Хамас та "Братів мусульман"?

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29.04.2025 23:41 Ответить
Хотите верьте хотите нет, но весь мир не крутится вокруг вас евреев.
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30.04.2025 01:26 Ответить
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Як заявив в інтерв'ю Qatar News Agency посол арабської монархії в Росії шейх Ахмед бін Нассер Аль Тані, мова йде в основному про енергетичний, банківський і торговий сектори.
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29.04.2025 23:57 Ответить
В умовах санкційного тиску та перебудови міжнародних економічних зв'язків Катар стає для Москви важливим партнером в інвестиційній, торговельній і навіть дипломатичній сферах.
Візьмемо ринок СПГ - Москва і Доха залишаються ключовими гравцями, які не ведуть сліпу конкуренцію за покупця, а знаходять важливі точки дотику для економіки.

Суверенний фонд Катару є одним із найбільших у світі, його активи перевищують 450 мільярдів доларів. Останніми роками Катар активно інвестує в російську економіку.
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30.04.2025 00:01 Ответить
Водночас катарський медіа конгломерат Al Jazeera, який належить правлячій династії Аль Тані, доклав зусиль до висвітлення війни Росії проти України, активно запрошує українських спікерів, що допомагає на тлі панування в багатьох арабських ЗМІ проросійських наративів.
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30.04.2025 00:18 Ответить
Катар - країна з третіми у світі резервами природного газу.
Друге та третє місце серед експортерів СПГ утримують Австралія та Катар, чиї показники залишаються стабільними протягом останніх п'яти років - від 10,2 до 10,7 млрд кубічних футів на день.

Сполучені Штати зберегли статус найбільшого світового експортера СПГ у 2024 році з показником 11,9 мільярдів кубічних футів на день, свідчать дані EIA.

Катар виграє від санкцій проти Росії та витісняє її з ринку газу.
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30.04.2025 00:29 Ответить
Катар, ОАЕ, це:
Брати мусульмани, ІДІЛ, Хамас, ... - дуже "гарні" посередники!
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30.04.2025 00:02 Ответить
 
 