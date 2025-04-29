Україна залучає Катар та ОАЕ як посередників для повернення дітей з окупації, - Лубінець

Україна залучає Катар та Об'єднані Арабські Емірати до процесу прискорення повернення незаконно депортованих українських дітей з Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це омбудсмен Дмитро Лубінець заявив у телеефірі.

Він розповів про дев'яте засідання робочої групи з питань людського виміру формули миру, яке вперше відбулося не в Києві, а в Житомирі.

"На одній з таких зустрічей у нас були ініціативи щодо включення Катару як посередника з повернення українських дітей. Оговорювалися питання й долучення Об'єднаних Арабських Еміратів", - повідомив він.

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За його словами, це частина масштабної роботи, яку здійснюють представники української влади спільно з міжнародними партнерами для повернення додому українських громадян.

Робоча група з питань людського виміру формули миру, очолювана представниками України, Канади та Норвегії, також координує зусилля у цьому напрямку.

"На моє запрошення приїхали 40 міжнародних делегацій. Це традиційні наші партнери, це країни, які нам допомагають. Канада, Норвегія, в першу чергу, багато європейських країн, а також шість міжнародних організацій", - додав Лубінець.

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За його словами, головними темами обговорення були питання звільнення депортованих українських дітей, незаконно затриманих цивільних та військовополонених. Крім того, учасники зустрічі розглядали механізми додаткового тиску на Росію через інформаційні кампанії, посередницькі зусилля та організацію спеціального трибуналу.

"Ми запрошуємо представників української влади. Сьогодні був присутній заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, була зам міністра юстиції, були представники Міністерства закордонних справ. Фізично був з нами народний депутат Арсеній Пушкаренко", - резюмував Лубінець.

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