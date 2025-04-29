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Новини Повернення дітей з окупації
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Україна залучає Катар та ОАЕ як посередників для повернення дітей з окупації, - Лубінець

Повернення депортованих дітей: Україна залучає Катар і ОАЕ

Україна залучає Катар та Об'єднані Арабські Емірати до процесу прискорення повернення незаконно депортованих українських дітей з Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це омбудсмен Дмитро Лубінець заявив у телеефірі.

Він розповів про дев'яте засідання робочої групи з питань людського виміру формули миру, яке вперше відбулося не в Києві, а в Житомирі.

"На одній з таких зустрічей у нас були ініціативи щодо включення Катару як посередника з повернення українських дітей. Оговорювалися питання й долучення Об'єднаних Арабських Еміратів", - повідомив він.

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За його словами, це частина масштабної роботи, яку здійснюють представники української влади спільно з міжнародними партнерами для повернення додому українських громадян.

Робоча група з питань людського виміру формули миру, очолювана представниками України, Канади та Норвегії, також координує зусилля у цьому напрямку.

"На моє запрошення приїхали 40 міжнародних делегацій. Це традиційні наші партнери, це країни, які нам допомагають. Канада, Норвегія, в першу чергу, багато європейських країн, а також шість міжнародних організацій", - додав Лубінець.

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За його словами, головними темами обговорення були питання звільнення депортованих українських дітей, незаконно затриманих цивільних та військовополонених. Крім того, учасники зустрічі розглядали механізми додаткового тиску на Росію через інформаційні кампанії, посередницькі зусилля та організацію спеціального трибуналу.

"Ми запрошуємо представників української влади. Сьогодні був присутній заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, була зам міністра юстиції, були представники Міністерства закордонних справ. Фізично був з нами народний депутат Арсеній Пушкаренко", - резюмував Лубінець.

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Той Катар, що фінансує Хамас та "Братів мусульман"?

Гарний вибір. Трамп теж їх викорисоовує для переговорів. Результат відомий.
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29.04.2025 23:41 Відповісти
Катарський інвестиційний фонд (Qatar Investments Authenticity, Kia) інвестував у розвиток російських проєктів понад $13 млрд
Як заявив в інтерв'ю Qatar News Agency посол арабської монархії в Росії шейх Ахмед бін Нассер Аль Тані, мова йде в основному про енергетичний, банківський і торговий сектори.
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29.04.2025 23:57 Відповісти
В умовах санкційного тиску та перебудови міжнародних економічних зв'язків Катар стає для Москви важливим партнером в інвестиційній, торговельній і навіть дипломатичній сферах.
Візьмемо ринок СПГ - Москва і Доха залишаються ключовими гравцями, які не ведуть сліпу конкуренцію за покупця, а знаходять важливі точки дотику для економіки.

Суверенний фонд Катару є одним із найбільших у світі, його активи перевищують 450 мільярдів доларів. Останніми роками Катар активно інвестує в російську економіку.
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30.04.2025 00:01 Відповісти
Водночас катарський медіа конгломерат Al Jazeera, який належить правлячій династії Аль Тані, доклав зусиль до висвітлення війни Росії проти України, активно запрошує українських спікерів, що допомагає на тлі панування в багатьох арабських ЗМІ проросійських наративів.
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30.04.2025 00:18 Відповісти
Катар - країна з третіми у світі резервами природного газу.
Друге та третє місце серед експортерів СПГ утримують Австралія та Катар, чиї показники залишаються стабільними протягом останніх п'яти років - від 10,2 до 10,7 млрд кубічних футів на день.

Сполучені Штати зберегли статус найбільшого світового експортера СПГ у 2024 році з показником 11,9 мільярдів кубічних футів на день, свідчать дані EIA.

Катар виграє від санкцій проти Росії та витісняє її з ринку газу.
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30.04.2025 00:29 Відповісти
Катар, ОАЕ, це:
Брати мусульмани, ІДІЛ, Хамас, ... - дуже "гарні" посередники!
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30.04.2025 00:02 Відповісти
 
 