Дроны атаковали российский Муром: горит склад
В ночь на среду, 30 апреля 2025 года, российский Муром атаковали беспилотники. Вспыхнул пожар на складе.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, зафиксировано падение обломков и несколько прилетов.
Также отмечается, что площадь пожара составляет 720 "квадратов". По словам Авдеева, дроны повредили два здания. В одном произошел пожар, он сейчас якобы локализован. Второе пострадало меньше, обошлось без возгораний.
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я там біля деревні новинки відбивав атаку 5 західнонімецького корпусу десь в 80десятих кожний тиждень...
а офіцерня кацапнява все тако ж штурмує - треба було думати галавою коли професію вибираеш...
А от стосовно "складу" - цікаво... Точно, там не "матрьошки" з ложками дерев"яними, складувалися. А якщо й були "балалайки" - то "літаючі", іранського проектування....
Старлінк на території пітьми не працює, нафтобази рашисти вже прикрили потужним РЕБом спуфінгових пасток.
Потрібні дрони з ШІ.