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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Дроны атаковали российский Муром: горит склад

Украина создала тяжелый дрон-камикадзе с дальностью более 1000 км

В ночь на среду, 30 апреля 2025 года, российский Муром атаковали беспилотники. Вспыхнул пожар на складе.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, зафиксировано падение обломков и несколько прилетов.

Также отмечается, что площадь пожара составляет 720 "квадратов". По словам Авдеева, дроны повредили два здания. В одном произошел пожар, он сейчас якобы локализован. Второе пострадало меньше, обошлось без возгораний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью дроны атаковали Рязанскую область: пытались нанести удары по НПЗ

Автор: 

беспилотник (3624) пожар (5950) Удары по РФ (283)


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Топ комментарии
+5
Потужна відповідь на нічний терорир великих міст України- палаючий склад 🤦‍♂️ Хоча глядачі зомбофону - схавають
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30.04.2025 07:26
+4
Ілля Святий не образиться... Бо він до "Мурома" ніякого стосунку не має - його батьківщина у Моровську, селі над Десною... І кликали його тоді, Ілля Моровець"... (Кацапня у нас усе покрала...).
А от стосовно "складу" - цікаво... Точно, там не "матрьошки" з ложками дерев"яними, складувалися. А якщо й були "балалайки" - то "літаючі", іранського проектування....
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30.04.2025 07:31
+1
Володимирська. На кордоні з Нижнєгородською...
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30.04.2025 07:33
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Яка це область - білгородська чи Володимирська?
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30.04.2025 07:26 Ответить
Володимирська. На кордоні з Нижнєгородською...
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30.04.2025 07:33 Ответить
родіна сирського.
я там біля деревні новинки відбивав атаку 5 західнонімецького корпусу десь в 80десятих кожний тиждень...
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30.04.2025 07:53 Ответить
відбив, дембельнувся...
а офіцерня кацапнява все тако ж штурмує - треба було думати галавою коли професію вибираеш...
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30.04.2025 08:23 Ответить
Потужна відповідь на нічний терорир великих міст України- палаючий склад 🤦‍♂️ Хоча глядачі зомбофону - схавають
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30.04.2025 07:26 Ответить
Ілля Святий не образиться... Бо він до "Мурома" ніякого стосунку не має - його батьківщина у Моровську, селі над Десною... І кликали його тоді, Ілля Моровець"... (Кацапня у нас усе покрала...).
А от стосовно "складу" - цікаво... Точно, там не "матрьошки" з ложками дерев"яними, складувалися. А якщо й були "балалайки" - то "літаючі", іранського проектування....
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30.04.2025 07:31 Ответить
а саме смішне коли палітрук за Святого Іллю
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30.04.2025 08:38 Ответить
😍💪🇺🇦🎯
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30.04.2025 07:33 Ответить
Так, не густо з ураженням "тлустих" цілей на пітьмі. Вчора якась бочка з нафтопродуктом, яку до обіду загасили, сьогодні - склад меблів чи ще чогось невійськового.
Старлінк на території пітьми не працює, нафтобази рашисти вже прикрили потужним РЕБом спуфінгових пасток.
Потрібні дрони з ШІ.
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30.04.2025 07:40 Ответить
дрони добродушні...
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30.04.2025 07:41 Ответить
А у цьому муромі за часів СРСР був військовий завод, що виробляв обладнання зв'язку, зокрема корабельне.
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30.04.2025 07:50 Ответить
 
 