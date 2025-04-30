Дроны атаковали российский Муром: горит склад

В ночь на среду, 30 апреля 2025 года, российский Муром атаковали беспилотники. Вспыхнул пожар на складе.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, зафиксировано падение обломков и несколько прилетов.

Также отмечается, что площадь пожара составляет 720 "квадратов". По словам Авдеева, дроны повредили два здания. В одном произошел пожар, он сейчас якобы локализован. Второе пострадало меньше, обошлось без возгораний.

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