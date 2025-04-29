Ночью дроны атаковали Рязанскую область: пытались нанести удары по НПЗ
В ночь на 29 апреля неизвестные беспилотники атаковали Рязанскую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
В частности отмечается, что жители поселка Денежниково, что под Рязанью, сообщили о 6 громких взрывах, которые прозвучали в районе завода "Торфмаш".
Также о "хлопках" сообщили жители районов Роща и Московской в Рязани. По данным российских телеграмм-каналов, беспилотники пытались нанести удары по нефтеперерабатывающему заводу.
В то же время в министерстве обороны РФ заявили, что над Рязанской областью были сбиты 11 дронов. Всего над территорией РФ и оккупированным Крымом якобы российская ПВО сбила 91 беспилотник.
Следует напомнить, нефтеперерабатывающий завод в Рязани уже не первый раз становится объектом атак. В ночь на 13 марта 2024 года дроны атаковали Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую и Липецкую области России, а также нефтезавод в Рязани. По словам местных, по заводу ударили три беспилотника. После удара возник пожар Отмечается, что три человека получили ранения.
Очередной удар по НПЗ произошел в ночь на 26 января 2025 года. Местные заявили, что неизвестные БпЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод. После этого на объекте вспыхнул пожар. Впоследствии, несмотря на заявление местных властей об отсутствии последствий, телеграмм-каналы распространили видео, на которых видно пожар на НПЗ.
Следующая атака БпЛА произошла в ночь на 24 февраля 2025 года. По предварительным данным, на территории предприятия произошел пожар. Очевидцы сообщают, что слышали серию громких взрывов вблизи НПЗ, а уже потом увидели пламя на территории завода.
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