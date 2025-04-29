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Новости Атака дронов на НПЗ в Рязанской области РФ
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Ночью дроны атаковали Рязанскую область: пытались нанести удары по НПЗ

Украинский беспилотник

В ночь на 29 апреля неизвестные беспилотники атаковали Рязанскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

В частности отмечается, что жители поселка Денежниково, что под Рязанью, сообщили о 6 громких взрывах, которые прозвучали в районе завода "Торфмаш".

Также о "хлопках" сообщили жители районов Роща и Московской в Рязани. По данным российских телеграмм-каналов, беспилотники пытались нанести удары по нефтеперерабатывающему заводу.

В то же время в министерстве обороны РФ заявили, что над Рязанской областью были сбиты 11 дронов. Всего над территорией РФ и оккупированным Крымом якобы российская ПВО сбила 91 беспилотник.

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Следует напомнить, нефтеперерабатывающий завод в Рязани уже не первый раз становится объектом атак. В ночь на 13 марта 2024 года дроны атаковали Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую и Липецкую области России, а также нефтезавод в Рязани. По словам местных, по заводу ударили три беспилотника. После удара возник пожар Отмечается, что три человека получили ранения.

Очередной удар по НПЗ произошел в ночь на 26 января 2025 года. Местные заявили, что неизвестные БпЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод. После этого на объекте вспыхнул пожар. Впоследствии, несмотря на заявление местных властей об отсутствии последствий, телеграмм-каналы распространили видео, на которых видно пожар на НПЗ.

Следующая атака БпЛА произошла в ночь на 24 февраля 2025 года. По предварительным данным, на территории предприятия произошел пожар. Очевидцы сообщают, что слышали серию громких взрывов вблизи НПЗ, а уже потом увидели пламя на территории завода.

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НПЗ (241) Рязань (15) Удары по РФ (281)


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29.04.2025 09:48 Ответить
Наші дрони щось не дуже.. А парашинські шахеди збільшують ефективність. Не до добра.
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29.04.2025 10:07 Ответить
Якщо кількість це само по собі вже ефективність, тоді ви цілком праві.
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29.04.2025 10:09 Ответить
енергетичне "перемирья" закінчилось чи з ОП дозволили стріляти по НПЗ???
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29.04.2025 09:50 Ответить
"Намагались" - то не зараховується. (
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29.04.2025 10:03 Ответить
Все заметили, что после встречи тампона и бенин Оманский Нарик прекратились удары по нпз, что там с Крымским мостом и т.д потому что Обе эти Крысы работают на кремль...
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29.04.2025 10:19 Ответить
Російські далекобійні дрони летять на великій висоті, а потім різко пікірують на ціль. Тому їх важко збити. Схоже, що це буде вирішальним у дроновій війні. Разом з дронами на скловолокні
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29.04.2025 10:23 Ответить
 
 