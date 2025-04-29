Вночі дрони атакували Рязанську область: намагались завдати ударів по НПЗ

У ніч проти 29 квітня невідомі безпілотники атакували Рязанську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Зокрема зазначається, що мешканці селища Денежникове, що під Рязанню, повідомили про 6 гучних вибухів, які пролунали у районі заводу "Торфмаш".

Також про "хлопки" повідомили мешканці районів Роща та Московській у Рязані. За даними російських телеграм-каналів, безпілотники намагались завдати ударів по нафтопереробному заводу.

Водночас у міністерстві оборони РФ заявили, що над Рязанською областю були збиті 11 дронів. Загалом над територією РФ та окупованим Кримом нібито російська ППО збила 91 безпілотник.

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Слід нагадати, нафтопереробний завод у Рязані вже не перший раз стає об'єктом атак. У ніч проти 13 березня 2024 року дрони атакували Воронезьку, Курську, Бєлгородську, Брянську та Липецьку області Росії, а також нафтозавод в Рязані. За словами місцевих, по заводу вдарили три безпілотники. Після удару виникла пожежа Зазначається, що три особи дістали поранення.

Черговий удар по НПЗ стався у ніч на 26 січня 2025 року. Місцеві заявили, що невідомі БпЛА атакували нафтопереробний завод. Після цього на об'єкті спалахнула пожежа. Згодом, попри заяву місцевої влади про відсутність наслідків, телеграм-канали поширили відео, на яких видно пожежу на НПЗ.

Наступна атака БпЛА сталася у ніч проти 24 лютого 2025 року. За попередніми даними, на території підприємства сталась пожежа. Очевидці повідомляють, що чули серію гучних вибухів поблизу НПЗ, а вже згодом побачили полум'я на території заводу.