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Новини Атака дронів на НПЗ в Рязанській області РФ
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Вночі дрони атакували Рязанську область: намагались завдати ударів по НПЗ

Український безпілотник

У ніч проти 29 квітня невідомі безпілотники атакували Рязанську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Зокрема зазначається, що мешканці селища Денежникове, що під Рязанню, повідомили про 6 гучних вибухів, які пролунали у районі заводу "Торфмаш".

Також про "хлопки" повідомили мешканці районів Роща та Московській у Рязані. За даними російських телеграм-каналів, безпілотники намагались завдати ударів по нафтопереробному заводу. 

Водночас у міністерстві оборони РФ заявили, що над Рязанською областю були збиті 11 дронів. Загалом над територією РФ та окупованим Кримом нібито російська ППО збила 91 безпілотник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Краснодарському краї РФ пролунали вибухи: палає нафтобаза. ВІДЕО+ФОТО

Слід нагадати, нафтопереробний завод у Рязані вже не перший раз стає об'єктом атак. У ніч проти 13 березня 2024 року дрони атакували Воронезьку, Курську, Бєлгородську, Брянську та Липецьку області Росії, а також нафтозавод в Рязані. За словами місцевих, по заводу вдарили три безпілотники. Після удару виникла пожежа Зазначається, що три особи дістали поранення.

Черговий удар по НПЗ стався у ніч на 26 січня 2025 року. Місцеві заявили, що невідомі БпЛА атакували нафтопереробний завод. Після цього на об'єкті спалахнула пожежа. Згодом, попри заяву місцевої влади про відсутність наслідків, телеграм-канали поширили відео, на яких видно пожежу на НПЗ.

Наступна атака БпЛА сталася у ніч проти 24 лютого 2025 року. За попередніми даними, на території підприємства сталась пожежа. Очевидці повідомляють, що чули серію гучних вибухів поблизу НПЗ, а вже згодом побачили полум'я на території заводу.

Автор: 

НПЗ (589) Рязань (15) Удари по РФ (283)


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29.04.2025 09:48 Відповісти
Наші дрони щось не дуже.. А парашинські шахеди збільшують ефективність. Не до добра.
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29.04.2025 10:07 Відповісти
Якщо кількість це само по собі вже ефективність, тоді ви цілком праві.
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29.04.2025 10:09 Відповісти
енергетичне "перемирья" закінчилось чи з ОП дозволили стріляти по НПЗ???
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29.04.2025 09:50 Відповісти
"Намагались" - то не зараховується. (
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29.04.2025 10:03 Відповісти
Все заметили, что после встречи тампона и бенин Оманский Нарик прекратились удары по нпз, что там с Крымским мостом и т.д потому что Обе эти Крысы работают на кремль...
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29.04.2025 10:19 Відповісти
Російські далекобійні дрони летять на великій висоті, а потім різко пікірують на ціль. Тому їх важко збити. Схоже, що це буде вирішальним у дроновій війні. Разом з дронами на скловолокні
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29.04.2025 10:23 Відповісти
 
 