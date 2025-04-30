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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували російський Муром: горить склад

Україна створила важкий дрон-камікадзе з дальністю понад 1000 км

У ніч проти середи, 30 квітня 2025 року російський Муром атакували безпілотники. Спалахнула пожежа на складі.

Про це повідомив губернатор регіону Олександр Авдєєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зафіксовано падіння уламків та кілька прильотів.

Також зазначається, що площа пожежі становить720 "квадратів". За словами Авдєєва, дрони пошкодили дві будівлі. В одній сталася пожежа, вона нині нібито локалізована. Друга постраждала менше, обійшлося без загорянь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі дрони атакували Рязанську область: намагались завдати ударів по НПЗ

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безпілотник (4188) пожежа (4331) Удари по РФ (285)


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Яка це область - білгородська чи Володимирська?
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30.04.2025 07:26 Відповісти
Володимирська. На кордоні з Нижнєгородською...
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30.04.2025 07:33 Відповісти
родіна сирського.
я там біля деревні новинки відбивав атаку 5 західнонімецького корпусу десь в 80десятих кожний тиждень...
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30.04.2025 07:53 Відповісти
Потужна відповідь на нічний терорир великих міст України- палаючий склад 🤦‍♂️ Хоча глядачі зомбофону - схавають
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30.04.2025 07:26 Відповісти
Ілля Святий не образиться... Бо він до "Мурома" ніякого стосунку не має - його батьківщина у Моровську, селі над Десною... І кликали його тоді, Ілля Моровець"... (Кацапня у нас усе покрала...).
А от стосовно "складу" - цікаво... Точно, там не "матрьошки" з ложками дерев"яними, складувалися. А якщо й були "балалайки" - то "літаючі", іранського проектування....
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30.04.2025 07:31 Відповісти
😍💪🇺🇦🎯
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30.04.2025 07:33 Відповісти
Так, не густо з ураженням "тлустих" цілей на пітьмі. Вчора якась бочка з нафтопродуктом, яку до обіду загасили, сьогодні - склад меблів чи ще чогось невійськового.
Старлінк на території пітьми не працює, нафтобази рашисти вже прикрили потужним РЕБом спуфінгових пасток.
Потрібні дрони з ШІ.
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30.04.2025 07:40 Відповісти
дрони добродушні...
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30.04.2025 07:41 Відповісти
А у цьому муромі за часів СРСР був військовий завод, що виробляв обладнання зв'язку, зокрема корабельне.
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30.04.2025 07:50 Відповісти
 
 