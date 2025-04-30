Дрони атакували російський Муром: горить склад
У ніч проти середи, 30 квітня 2025 року російський Муром атакували безпілотники. Спалахнула пожежа на складі.
Про це повідомив губернатор регіону Олександр Авдєєв, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, зафіксовано падіння уламків та кілька прильотів.
Також зазначається, що площа пожежі становить720 "квадратів". За словами Авдєєва, дрони пошкодили дві будівлі. В одній сталася пожежа, вона нині нібито локалізована. Друга постраждала менше, обійшлося без загорянь.
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я там біля деревні новинки відбивав атаку 5 західнонімецького корпусу десь в 80десятих кожний тиждень...
А от стосовно "складу" - цікаво... Точно, там не "матрьошки" з ложками дерев"яними, складувалися. А якщо й були "балалайки" - то "літаючі", іранського проектування....
Старлінк на території пітьми не працює, нафтобази рашисти вже прикрили потужним РЕБом спуфінгових пасток.
Потрібні дрони з ШІ.