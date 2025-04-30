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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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Трамп должен убедить Путина прекратить войну против Украины, - Сикорский

Радослав Сикорский о чешской инициативе

Президент США Дональд Трамп должен убедить российского диктатора Владимира Путина прекратить агрессию против Украины. Если же Украина остановится, она перестанет существовать.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на польский МИД.

"Позвольте напомнить, что эта война завершится, если Путин перестанет воевать. Если Украина перестанет воевать, то это будет концом Украины. Что нужно сделать: Путину надо дать поводы к окончанию этой катастрофической, преступной агрессии. Мы будем пытаться убедить к этой мысли президента Трампа", - подчеркнул польский дипломат.

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Автор: 

Сикорский Радослав (416) Трамп Дональд (5320) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
+4
Трампону немає коли Радослав, він папою хоче стати,)
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30.04.2025 11:16
+2
Ну, і як це внього вийде? Грою Трумпа на шкіряній флейти *****? Поки таке переконання подобаєтся плешивій крисі серущей у валізу. Може і Трупу нравится, хто його зна. Оно вже і ву папи римські забажало. Ватикан 52 штат сша?
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30.04.2025 11:16
+1
терористи слів не чують, на прохання не реагують
єдиний спосіб комунікацій - надмірна сила
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30.04.2025 11:20
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Трампону немає коли Радослав, він папою хоче стати,)
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30.04.2025 11:16 Ответить
Ну, і як це внього вийде? Грою Трумпа на шкіряній флейти *****? Поки таке переконання подобаєтся плешивій крисі серущей у валізу. Може і Трупу нравится, хто його зна. Оно вже і ву папи римські забажало. Ватикан 52 штат сша?
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30.04.2025 11:16 Ответить
ага, стати на коліна, та несамовито вмовляти: владімір стоп, ну будь ласочка.
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30.04.2025 11:17 Ответить
Владімір, стоп, пратівний!
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30.04.2025 11:31 Ответить
Сікорский подумай що ти сказав
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30.04.2025 11:18 Ответить
Скільки можна себе обманювати? Європейці ви не зрозуміли? це ваша війна також! Відправляйте своїх військових! Чим скоріше це зробите тим швидше здолаєте путіна, або він буде перемелювати ЕС по одинці, країна за країною. США з Трампом на іншому континенті і переслідує свої меркантильні цілі за рахунок інших,а у програші як завжди буде Європа.
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30.04.2025 11:19 Ответить
терористи слів не чують, на прохання не реагують
єдиний спосіб комунікацій - надмірна сила
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30.04.2025 11:20 Ответить
Шо він кожен день вискакує як Пилип з конопель - той має переконати а той повинен перестати вбивати українців
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30.04.2025 11:26 Ответить
Примітивно і навіть не смішно.
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30.04.2025 11:30 Ответить
Ніхто пуйла не переконає припинити війну. Переконати могли тільки ЗСУ, український президент, як Верховний головнокомандувач, нормальний головнокомандувач Залужний, нормальний Генштаб(яких Боневтік Потужно-Брехливий звільнив), парламент і народ. Але у 2019 році народ України в більшасті зробив так, щоб його вбила дика, брудна і кровожадна потвора - Цапія, вибравши у свої вожаки sцикуна і чотирижди відкосника від повісток, того, хто все своє життя розвивав російську культуру і мову та насміхався над усім українським. Того, хто на всі державні посади призначив антимайданівців, які знищували цвіт нації і вели нас в "тайожний союз". Того, хто знищив ракетні програми, розмінував Чонгар і знів інші перепони для просування ворога, розмінував акваторію Азовського моря, відваів війська із укриттів в чисте поле, не віддав наказ на розгортувакння ЗСУ для зустрічі ворога, обзивав іноземні розвідки, що нас попереджали про вторгнення, залишив жінок і дітей Бучі, Гостомеля, Ірпіня та інших міст під гвалтування, катування смердячої потвори -орди і браво брехав, що нападу не буде, щоб всі йшли на шашлики. До цього дня цього малороса багато нарідцю обожнює...То кому ми потрібні, якщо самі себе не захистили? Ті, які кинули свою армію без зброї, ракет, дронів, РЕБ в чисте поле, а весь бюджет витратили на шмарафони, старі кацапські реактори і браковані міни на суму більше 25 мільярдів? Які витратили замість ракет і дронів 500 мільярдів на асфальт під час війни? Які дали можливість мародерам від слугориг розікрасти гроші на фортифікації, снарняди, міни...яйця по 17 грн., а там сума доходить до 100 мільярів. Які дали можливість воровитій Боневтіковській команді сотнями вагонів і контейнерів красти гуманітарні вантажі для армії і бідного народу, дали можливість вкрасти до 100 мільярдів доларів американської допомоги. То хто ми???
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30.04.2025 11:32 Ответить
Вроді Сікорський адекватний політик, а таке меле про старого пирдуна Трампона з Білого дурдома. Трампекс, не помне, що вчора говорив, так що на нього нема ніякої надії. Всі бачуть, що Трампон звичайний балабол, і на його словесний понос не треба звертати уваги, і якщо Україні хтось допоможе у війні проти дикої кацапської орди, то це Европа. Трампидло треба забути, як поганий сон.
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30.04.2025 11:36 Ответить
 
 