Трамп должен убедить Путина прекратить войну против Украины, - Сикорский
Президент США Дональд Трамп должен убедить российского диктатора Владимира Путина прекратить агрессию против Украины. Если же Украина остановится, она перестанет существовать.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на польский МИД.
"Позвольте напомнить, что эта война завершится, если Путин перестанет воевать. Если Украина перестанет воевать, то это будет концом Украины. Что нужно сделать: Путину надо дать поводы к окончанию этой катастрофической, преступной агрессии. Мы будем пытаться убедить к этой мысли президента Трампа", - подчеркнул польский дипломат.
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