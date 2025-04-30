Трамп має переконати Путіна припинити війну проти України, - Сікорський
Президент США Дональд Трамп повинен переконати російського диктатора Володимира Путіна припинити агресію проти України. Якщо ж Україна зупиниться, вона перестане існувати.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на польське МЗС.
"Дозвольте нагадати, що ця війна завершиться, якщо Путін перестане воювати. Якщо Україна перестане воювати, то це буде кінцем України. Що потрібно зробити: Путіну треба дати приводи до закінчення цієї катастрофічної, злочинної агресії. Ми намагатимемося переконати до цієї думки президента Трампа", - наголосив польський дипломат.
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