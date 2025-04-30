Суд в США обязал USAGM выплатить средства для "Радио Свобода"

Федеральный окружной суд в Вашингтоне обязал Агентство США по глобальным медиа (USAGM) немедленно перечислить средства, утвержденные Конгрессом, для "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL) за апрель.

Об этом говорится в пресс-релизе самой службы, информирует Цензор.НЕТ.

Судья Ройс Ламберт пришел к выводу, что отказ USAGM выплатить средства на условиях, аналогичных предыдущему месяцу, был "выборочным и капризным". Также суд отклонил аргументы агентства о законности задержки финансирования из-за неподписанного грантового соглашения с RFE/RL.

Суд подчеркнул, что действия USAGM создают угрозу существованию "Радио Свобода".

"Это решение, которое обязывает USAGM выделить средства, одобренные Конгрессом для "Радио Свободы", за один месяц означает, что наши журналисты могут продолжать выполнять свою работу, привлекая к ответственности диктаторов и деспотов", - отметил исполнительный директор RFE/RL Стивен Капус.

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Что предшествовало?

В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".

Напомним, утром субботы, 15 марта,штатные сотрудники "Голоса Америки" в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.

Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках "сокращения федеральной бюрократии".

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