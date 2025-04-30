Суд у США зобов’язав USAGM виплатити кошти для "Радіо Свобода"

Федеральний окружний суд у Вашингтоні зобов’язав Агентство США з глобальних медіа (USAGM) негайно перерахувати кошти, затверджені Конгресом, для "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" (RFE/RL) за квітень.

Про це йдеться у пресрелізі самої служби, інформує Цензор.НЕТ.

Суддя Ройс Ламберт дійшов висновку, що відмова USAGM виплатити кошти на умовах, аналогічних попередньому місяцю, була "вибірковою та примхливою". Також суд відхилив аргументи агентства щодо законності затримки фінансування через непідписану грантову угоду з RFE/RL.

Суд наголосив, що дії USAGM створюють загрозу існуванню "Радіо Свобода".

"Це рішення, яке зобов’язує USAGM виділити кошти, схвалені Конгресом для "Радіо Свободи", за один місяць означає, що наші журналісти можуть продовжувати виконувати свою роботу, притягаючи до відповідальності диктаторів і деспотів", - зазначив виконавчий директор RFE/RL Стівен Капус.

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Що передувало?

У лютому повідомлялося, що американський мільярдер та спеціальний держслужбовець адміністрації президента США Ілон Маск хоче закриття державних ЗМІ США "Радіо Свобода" та "Голосу Америки".

Нагадаємо, вранці суботи, 15 березня, штатні працівники "Голосу Америки" в США отримали електронного листа від відділу кадрів з повідомленням про те, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку.

Раніше повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає скорочення 7 федеральних агентств. Це відбувається у межах "скорочення федеральної бюрократії".

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