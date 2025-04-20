Слід вибачитися та розслідувати помилку, - речник МЗС Тихий про "російський Київ" в ефірі Fox News

Американський телеканал Fox News, який назвав Київ "російським", має попросити вибачення за свою помилку та провести розслідування.

Про це пише у соцмережі Х речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо це була помилка, а не свідома політична заява, слід вибачитися та розслідувати, хто зробив помилку", - написав він.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Fox News кілька годин транслював богослужіння з Москви та підписав Київ "російським".