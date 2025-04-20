Слід вибачитися та розслідувати помилку, - речник МЗС Тихий про "російський Київ" в ефірі Fox News
Американський телеканал Fox News, який назвав Київ "російським", має попросити вибачення за свою помилку та провести розслідування.
Про це пише у соцмережі Х речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо це була помилка, а не свідома політична заява, слід вибачитися та розслідувати, хто зробив помилку", - написав він.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Fox News кілька годин транслював богослужіння з Москви та підписав Київ "російським".
Топ коментарі
+24 Maksim Perepelitca
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+20 Герхард
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+14 Igor #591922
показати весь коментар20.04.2025 12:48
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"Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку"
понять и простить, короче. всё как боженька заповедал.
Дуже просимо!
За 6 років ЗЄ вибачився тільки один раз перед Кадировим.
Українцям ЗЄ сказав ""Я вам нічєго нє должен" російською мовою.
Те ж саме з його партією, оточенням в ОП та Телемарафоном.
То, якщо ваш обранець та його рупори кладуть на вас ***, з чого ви взяли, що Трамп та його рупори повинні робити інакше?
Цей речник, Георгій Тихий, такий НАЇВНИЙ, чи також ТУПИЙ?!!
- або занесли рублів за помилку
- або просто невігласи, які знають на глобусі кілька країн: тут сша, там Гренландія, а десь там росія і китай
Трамп боїться засмути ху"ла, наша влада боїться засмути Трампа, тільки українців ніхто не боїться засмути. А даремно.