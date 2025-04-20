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Новини Fox News назвав Київ російським містом
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Слід вибачитися та розслідувати помилку, - речник МЗС Тихий про "російський Київ" в ефірі Fox News

Путін у церкві

Американський телеканал Fox News, який назвав Київ "російським", має попросити вибачення за свою помилку та провести розслідування.

Про це пише у соцмережі Х речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо це була помилка, а не свідома політична заява, слід вибачитися та розслідувати, хто зробив помилку", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС про "Великоднє перемир’я" Путіна: будемо дивитися на дії, а не слова

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Fox News кілька годин транслював богослужіння з Москви та підписав Київ "російським".

Автор: 

журналістика (1760) Київ (19466) МЗС (4123)


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Топ коментарі
+24
Це зроблено свідомо , і я- сумніваюсь що вибачення будуть .
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20.04.2025 12:47
+20
Давайте так.

За 6 років ЗЄ вибачився тільки один раз перед Кадировим.
Українцям ЗЄ сказав ""Я вам нічєго нє должен" російською мовою.
Те ж саме з його партією, оточенням в ОП та Телемарафоном.

То, якщо ваш обранець та його рупори кладуть на вас ***, з чого ви взяли, що Трамп та його рупори повинні робити інакше?
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20.04.2025 12:57
+14
Що там розслідувати, за що проплатили те і ляпнули. Демократична Америка закінчилася
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20.04.2025 12:48
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Це зроблено свідомо , і я- сумніваюсь що вибачення будуть .
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20.04.2025 12:47 Відповісти
Якщо за це гроші не дадуть
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20.04.2025 12:49 Відповісти
Як не було вибачень за це:
"Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку"
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20.04.2025 13:10 Відповісти
Що там розслідувати, за що проплатили те і ляпнули. Демократична Америка закінчилася
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20.04.2025 12:48 Відповісти
може они просто дурачки абсолютно бесплатно.
понять и простить, короче. всё как боженька заповедал.
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20.04.2025 12:54 Відповісти
А от у японів у таких випадках блаародні люди роблять сеппуку!
Дуже просимо!
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20.04.2025 12:49 Відповісти
як вони всі зроблять сепуку - в Америці остануться самі індейці...
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20.04.2025 12:56 Відповісти
Що в цьому поганого?
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20.04.2025 13:04 Відповісти
На пропозицію японця бути благородним та зробити сепукку, американець спитав: "Кому?"
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20.04.2025 14:31 Відповісти
fox - пташки ***** рудого...
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20.04.2025 12:53 Відповісти
Трампівські брехуни на фінансуванні пуйла
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20.04.2025 12:54 Відповісти
Гандоруський ..анал Fox News цього не зробить
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20.04.2025 12:57 Відповісти
Давайте так.

За 6 років ЗЄ вибачився тільки один раз перед Кадировим.
Українцям ЗЄ сказав ""Я вам нічєго нє должен" російською мовою.
Те ж саме з його партією, оточенням в ОП та Телемарафоном.

То, якщо ваш обранець та його рупори кладуть на вас ***, з чого ви взяли, що Трамп та його рупори повинні робити інакше?
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20.04.2025 12:57 Відповісти
Трамп поганий, а бубочка патрійот патужно-незламний.
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20.04.2025 13:06 Відповісти
Обоє рябоє...
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20.04.2025 13:09 Відповісти
З ***** на голові, які туди потужно навалюють всі, кому не лінь, такі незламні погляди виглядають досить кумедно. 😁
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20.04.2025 13:23 Відповісти
куплене куйлом потребує суду, а не вибачень.
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20.04.2025 12:58 Відповісти
Навіть якщо вони вибачаться це вже нічого не змінює. В частини населення картинка вже засіла в мізках. На це й розраховано. Як і будь яка свідома брехня яку запускають в ефір, а потім вибачаються. Але слово вже зробило свою дію.
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20.04.2025 13:00 Відповісти
проведені статистичні опитування показали, що майже третина американців тепер вважають правдою як мінімум одну брехню російської пропаганди.
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20.04.2025 19:30 Відповісти
Яка помилка? Треба готуватись , що наднях вискочить тромб і буде розповідати, що нє всьо так адназначна.
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20.04.2025 13:06 Відповісти
Це свідома провокація, розкачування ситуації. У трампхлів зовсім дах поїхав.
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20.04.2025 13:06 Відповісти
"Помилка"?!
Цей речник, Георгій Тихий, такий НАЇВНИЙ, чи також ТУПИЙ?!!
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20.04.2025 13:06 Відповісти
Що за овече мекання ?
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20.04.2025 13:09 Відповісти
Яка помилка - вони декілька годин транслювали московських попур
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20.04.2025 13:18 Відповісти
Я думаю , тут 2 варіанти:
- або занесли рублів за помилку
- або просто невігласи, які знають на глобусі кілька країн: тут сша, там Гренландія, а десь там росія і китай
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20.04.2025 13:19 Відповісти
Чомусь вважав, шо мала бути Нота від МЗС. А тут цілий речник та й ще в Х.
Трамп боїться засмути ху"ла, наша влада боїться засмути Трампа, тільки українців ніхто не боїться засмути. А даремно.
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20.04.2025 13:39 Відповісти
В Украине же есть негосударственные телеканалы. Есть. Вот пускай покажут какой-нибудь репортаж из Вашингтона и подпишут: "Вашингтон, Великобритания" (на самом деле официально там длиннее, но и так сойдет)
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20.04.2025 14:14 Відповісти
Можна ще елегантніше: Вашингтон, Китай або Вашингтон, Північна Корея або Вашингтон, Мексика. Їх розірве))
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20.04.2025 16:19 Відповісти
Все це робится свідомо трампівськими посіпаками для яких жодної моралі тільки гроші ,розраховано чи стерплять українці ті приниження які несе команда невігласа.
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20.04.2025 14:44 Відповісти
"какая разніца",так зебіли?
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20.04.2025 14:44 Відповісти
Якщо чисто формально, то в тому репортажі ніде й не було, що Київ - Російський. Була кома між Kuiev, Росія. Все там передбачено, не причепишся.
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20.04.2025 15:30 Відповісти
Це трампівський канал і трампівська провокація, а не яка не помилка!
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20.04.2025 15:51 Відповісти
к@цапські піdри вже на радощах боярою вдавилися...
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20.04.2025 15:55 Відповісти
Цікаво, як давно пости у соцмережі Х стали замінником офіційної заяви МЗС? Все просто: хочеш офіційного розслідування і вибачень - пиши офіційну ноту протесту. Але ж не напишеш, бо протягом 24х годин будеш підсрачником депортований в Україну прямо в тцкашний бусик з офіційним проханням більше таких довбнів у Штати не відправляти. В цій ситуації крінжовою є не стільки позиція США, як позиція нашого МЗС: "І рибку з'їсти, і на Х сісти."
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20.04.2025 15:55 Відповісти
Так ви спочатку на своїх редакторів подивіться ,які титри вони пишуть ,а потім вже американців повчайте.
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20.04.2025 16:23 Відповісти
Смішно прохати шахраїв і брехунів грати чесно.
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20.04.2025 16:43 Відповісти
 
 