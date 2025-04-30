Враг штурмует Сумскую область небольшими группами на квадроциклах, - ГПСУ
Россия не может создать на Сумщине "серую зону", хотя активно применяет тактику малых штурмовых групп на квадроциклах.
Об этом в интервью Укринформу рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.
"На Сумском участке враг не применяет технику, тяжелую бронированную технику, против которой также происходит основное минирование. Зато иногда малые штурмовые группы, разведывая там ситуацию, пытаются прорваться максимально глубоко, насколько им удастся, используя квадроциклы. Но продвинуться, сделать такую большую сплошную буферную зону или "серую" зону, как бы ее ни называли, врагу не удается", - отметил он.
По словам спикера, такие группы обычно состоят из нескольких человек, которые пешком переходят границу, пытаясь закрепиться на позициях и ждать подкрепления. Активные попытки отмечены, в частности, на направлениях населенных пунктов Журавка и Басовка.
Также Демченко объяснил, почему враг стремительно продвинулся к Сумам: областной центр расположен близко к границе, всего в 30 км, что позволяет России быстро перебрасывать небольшие подразделения.
Несмотря на плотное минирование, только эти меры не могут полностью сдержать агрессора - противник активно использует дроны, чтобы уничтожать минные заграждения, отметил спикер.
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Юрій Бутусов назвав його людиною сенатора РФ Андрія Деркача, якого вважають зрадником, і звинуватив у тому, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну Григоров нібито втік, кинувши підлеглих і зброю на Луганщині. За свідченнями колег, він застосовував деспотичний стиль керівництва, що призвело до морального тиску на підлеглих і навіть до самогубств серед співробітників поліції в Луганській області.
Крім того, існують твердження, що Григоров був призначений завдяки зв'язкам із проросійськими агентами в оточенні президента Зеленського, зокрема заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим і Андрієм Портновим, що викликало побоювання щодо безпеки Сумської області.
.Але просунутися або зробити таку велику суцільну буферну зону чи "сіру" зону, як би її не називали, ворогу НЕ ВДАЄТЬСЯ", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3549598
Цілий речник видає два речення, зміст яких протилежний .
Оце таким словоблудієм речник хоче нівелювати той факт що в цьому районі вже не контролюється біля 80 кв км.