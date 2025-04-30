РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11178 посетителей онлайн
Новости Обстрелы приграничья Сумщины
803 5

Враг штурмует Сумскую область небольшими группами на квадроциклах, - ГПСУ

зсу,бобовников

Россия не может создать на Сумщине "серую зону", хотя активно применяет тактику малых штурмовых групп на квадроциклах.

Об этом в интервью Укринформу рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"На Сумском участке враг не применяет технику, тяжелую бронированную технику, против которой также происходит основное минирование. Зато иногда малые штурмовые группы, разведывая там ситуацию, пытаются прорваться максимально глубоко, насколько им удастся, используя квадроциклы. Но продвинуться, сделать такую большую сплошную буферную зону или "серую" зону, как бы ее ни называли, врагу не удается", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спасатели потушили пожар в учебном заведении после российского обстрела Сумщины. ФОТО

По словам спикера, такие группы обычно состоят из нескольких человек, которые пешком переходят границу, пытаясь закрепиться на позициях и ждать подкрепления. Активные попытки отмечены, в частности, на направлениях населенных пунктов Журавка и Басовка.

Также Демченко объяснил, почему враг стремительно продвинулся к Сумам: областной центр расположен близко к границе, всего в 30 км, что позволяет России быстро перебрасывать небольшие подразделения.

Несмотря на плотное минирование, только эти меры не могут полностью сдержать агрессора - противник активно использует дроны, чтобы уничтожать минные заграждения, отметил спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перемещение колонн вражеской техники вдоль границы не наблюдается, - Демченко

Автор: 

Госпогранслужба (6447) Сумская область (3153) штурм (524)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Реальність відповідає бравурним заявам Держприкордонслужби?
показать весь комментарий
30.04.2025 12:11 Ответить
Олег Григоров призначений головою Сумської обласної державної адміністрації указом президента.

Юрій Бутусов назвав його людиною сенатора РФ Андрія Деркача, якого вважають зрадником, і звинуватив у тому, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну Григоров нібито втік, кинувши підлеглих і зброю на Луганщині. За свідченнями колег, він застосовував деспотичний стиль керівництва, що призвело до морального тиску на підлеглих і навіть до самогубств серед співробітників поліції в Луганській області.

Крім того, існують твердження, що Григоров був призначений завдяки зв'язкам із проросійськими агентами в оточенні президента Зеленського, зокрема заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим і Андрієм Портновим, що викликало побоювання щодо безпеки Сумської області.
показать весь комментарий
30.04.2025 12:32 Ответить
Отже - у влади реально все під контролем.
показать весь комментарий
30.04.2025 12:33 Ответить
Про Мар'їне - це помилка, воно на південний захід від Юнаківки і на захід від Могриці а там наші.
показать весь комментарий
30.04.2025 13:53 Ответить
.Також Демченко пояснив, чому ворог стрімко ПРОСУНУВСЯ до Сум: обласний центр розташований близько до кордону, лише за 30 км, що дозволяє Росії швидко перекидати невеликі підрозділи. Джерело: https://censor.net/ua/n3549598
.Але просунутися або зробити таку велику суцільну буферну зону чи "сіру" зону, як би її не називали, ворогу НЕ ВДАЄТЬСЯ", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3549598
Цілий речник видає два речення, зміст яких протилежний .
Оце таким словоблудієм речник хоче нівелювати той факт що в цьому районі вже не контролюється біля 80 кв км.
показать весь комментарий
30.04.2025 13:46 Ответить
 
 