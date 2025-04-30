Враг штурмует Сумскую область небольшими группами на квадроциклах, - ГПСУ

Россия не может создать на Сумщине "серую зону", хотя активно применяет тактику малых штурмовых групп на квадроциклах.

Об этом в интервью Укринформу рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"На Сумском участке враг не применяет технику, тяжелую бронированную технику, против которой также происходит основное минирование. Зато иногда малые штурмовые группы, разведывая там ситуацию, пытаются прорваться максимально глубоко, насколько им удастся, используя квадроциклы. Но продвинуться, сделать такую большую сплошную буферную зону или "серую" зону, как бы ее ни называли, врагу не удается", - отметил он.

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По словам спикера, такие группы обычно состоят из нескольких человек, которые пешком переходят границу, пытаясь закрепиться на позициях и ждать подкрепления. Активные попытки отмечены, в частности, на направлениях населенных пунктов Журавка и Басовка.

Также Демченко объяснил, почему враг стремительно продвинулся к Сумам: областной центр расположен близко к границе, всего в 30 км, что позволяет России быстро перебрасывать небольшие подразделения.

Несмотря на плотное минирование, только эти меры не могут полностью сдержать агрессора - противник активно использует дроны, чтобы уничтожать минные заграждения, отметил спикер.

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