Ворог штурмує Сумщину малими групами на квадроциклах, - ДПСУ

Росія не може створити на Сумщині "сіру зону", хоча активно застосовує тактику малих штурмових груп на квадроциклах.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Сумській ділянці: ворог не застосовує техніку, важку броньовану техніку, проти якої також відбувається основне мінування. Натомість інколи малі штурмові групи, розвідуючи там ситуацію, намагаються прорватися максимально глибоко, наскільки їм вдасться, використовуючи квадроцикли. Але просунутися або зробити таку велику суцільну буферну зону чи "сіру" зону, як би її не називали, ворогу не вдається", - зазначив він.

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За словами речника, такі групи зазвичай складаються з кількох осіб, які пішки переходять кордон, намагаючись закріпитися на позиціях і чекати на підкріплення. Активні спроби відзначені, зокрема, на напрямках населених пунктів Журавка і Басівка.

Також Демченко пояснив, чому ворог стрімко просунувся до Сум: обласний центр розташований близько до кордону, лише за 30 км, що дозволяє Росії швидко перекидати невеликі підрозділи.

Попри щільне мінування, лише ці заходи не можуть повністю стримати агресора - противник активно використовує дрони, щоб знищувати мінні загородження, зазначив речник.

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