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Новини Фото Обстріли прикордоння Сумщини
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Рятувальники загасили пожежу в навчальному закладі після російського обстрілу Сумщини. ФОТО

Внаслідок російського обстрілу Конотопського району спалахнула пожежа. Рятувальники гасили вогонь під повторним ударом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Російські війська обстріляли прикордонне село Конотопського району. Пошкоджені нежитлові будівлі, зокрема навчальний заклад, де спалахнула пожежа. Під час гасіння ворог здійснив повторний обстріл. Рятувальники вчасно сховалися в укриття. Постраждалих немає. Після стабілізації ситуації пожежу ліквідували", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілу Конотопського району

Автор: 

Конотоп (110) обстріл (28580) Сумська область (3701) Конотопський район (10) війна в Україні (4032)


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29.04.2025 21:27 Відповісти
В рашкі вже давно не повинні працювати ніяки учбови заклади, як і в Україні.
Чим займається вище керівництво України? Чекає , коли всіх українців знищать?
Це явно не українське керівництво, а кацапське.👈
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29.04.2025 21:30 Відповісти
тьо шоце нельзя було у відповідь вгатити по кацапському навчальному закладу?
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29.04.2025 21:31 Відповісти
Відповідь дали по їх прикордонних містах?
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29.04.2025 21:34 Відповісти
 
 