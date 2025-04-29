Рятувальники загасили пожежу в навчальному закладі після російського обстрілу Сумщини. ФОТО
Внаслідок російського обстрілу Конотопського району спалахнула пожежа. Рятувальники гасили вогонь під повторним ударом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Російські війська обстріляли прикордонне село Конотопського району. Пошкоджені нежитлові будівлі, зокрема навчальний заклад, де спалахнула пожежа. Під час гасіння ворог здійснив повторний обстріл. Рятувальники вчасно сховалися в укриття. Постраждалих немає. Після стабілізації ситуації пожежу ліквідували", - йдеться в повідомленні.
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Чим займається вище керівництво України? Чекає , коли всіх українців знищать?
Це явно не українське керівництво, а кацапське.👈