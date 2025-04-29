Унаслідок обстрілу росіянами Дніпропетровщини поранено 5 людей, пошкоджено будинки й авто. ФОТОрепортаж

Протягом 29 квітня росіяни обстрілювали Дніпропетровщину FPV-дронами і КАБами. Травмовано 5 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Нікопольський район

Протягом дня агресор бив по Нікополю FPV-дронами. Обстріляв Миравську громаду, що також на Нікопольщині.

Постраждали четверо людей. Це чоловіки 41, 51 і 81 років. Та 76-річна жінка. Людям надали медичну допомогу. Вони оговтуються вдома.

Зайнялося на території комунального підприємства та в приватному будинку. Пошкоджена також пожежна машина.





Синельниківський район

Безпілотником ворог поцілив і по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Понівечені оселя та господарська споруда.

За уточненою інформацією, через ранковий удар КАБами по Великомихайлівській громаді поранена 48-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні.

Зруйнований приватний будинок, ще 12 – побиті. Знищені також 2 авто, одне – потрощене. Зачепило лінію електропередач.









Нагадаємо, у низці населених пунктів Межівської та Новопавлівської селищних територіальних громадах Дніпропетровщини оголошено обов'язкову евакуацію сімей із дітьми.