Унаслідок обстрілу росіянами Дніпропетровщини поранено 5 людей, пошкоджено будинки й авто. ФОТОрепортаж
Протягом 29 квітня росіяни обстрілювали Дніпропетровщину FPV-дронами і КАБами. Травмовано 5 людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Нікопольський район
Протягом дня агресор бив по Нікополю FPV-дронами. Обстріляв Миравську громаду, що також на Нікопольщині.
Постраждали четверо людей. Це чоловіки 41, 51 і 81 років. Та 76-річна жінка. Людям надали медичну допомогу. Вони оговтуються вдома.
Зайнялося на території комунального підприємства та в приватному будинку. Пошкоджена також пожежна машина.
Синельниківський район
Безпілотником ворог поцілив і по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Понівечені оселя та господарська споруда.
За уточненою інформацією, через ранковий удар КАБами по Великомихайлівській громаді поранена 48-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні.
Зруйнований приватний будинок, ще 12 – побиті. Знищені також 2 авто, одне – потрощене. Зачепило лінію електропередач.
Нагадаємо, у низці населених пунктів Межівської та Новопавлівської селищних територіальних громадах Дніпропетровщини оголошено обов'язкову евакуацію сімей із дітьми.
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