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Новини Фото Обстріли Нікопольщини
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Унаслідок обстрілу росіянами Дніпропетровщини поранено 5 людей, пошкоджено будинки й авто. ФОТОрепортаж

Протягом 29 квітня росіяни обстрілювали Дніпропетровщину FPV-дронами і КАБами. Травмовано 5 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Нікопольський район

Протягом дня агресор бив по Нікополю FPV-дронами. Обстріляв Миравську громаду, що також на Нікопольщині.

Постраждали четверо людей. Це чоловіки 41, 51 і 81 років. Та 76-річна жінка. Людям надали медичну допомогу. Вони оговтуються вдома.

Зайнялося на території комунального підприємства та в приватному будинку. Пошкоджена також пожежна машина.

Що пошкоджено на Нікопольщині?
Що пошкоджено на Нікопольщині?

Синельниківський район

Безпілотником ворог поцілив і по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Понівечені оселя та господарська споруда.

За уточненою інформацією, через ранковий удар КАБами по Великомихайлівській громаді поранена 48-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні.

Зруйнований приватний будинок, ще 12 – побиті. Знищені також 2 авто, одне – потрощене. Зачепило лінію електропередач.

ОБстріл Дніпропетровщини
ОБстріл Дніпропетровщини

Нагадаємо, у низці населених пунктів Межівської та Новопавлівської селищних територіальних громадах Дніпропетровщини оголошено обов'язкову евакуацію сімей із дітьми.

Автор: 

обстріл (28580) Нікополь (1195) Дніпропетровська область (3746) Нікопольський район (202)


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